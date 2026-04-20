Без тонны масла: грузинский салат с запеченными баклажанами и сметанным соусом

Грузинский салат с запеченными баклажанами — это яркое ароматное блюдо, которое готовится без тонны масла. Баклажаны запекаются крупными кусками в духовке до мягкости и легкого дымка, что придает вкусу особую глубину.
Для приготовления понадобится: 2 крупных баклажана, 3-4 крупных помидора, большой пучок петрушки, 100 г грецких орехов, 150 г сметаны, 100 г творожного сыра, 2-3 зубчика чеснока, соль, перец.
Рецепт: баклажаны нарежьте крупными кусками (4-5 см), выложите на противень, застеленный пергаментом. Запекайте в разогретой до 200 °C духовке 20–25 минут до мягкости и легкого румянца (масло не добавляйте). Остудите. Помидоры нарежьте крупными дольками, петрушку мелко порубите, орехи измельчите в крошку.
Для заправки смешайте сметану, творожный сыр и выдавленный чеснок. В большой миске соедините запеченные баклажаны, помидоры, петрушку и орехи. Заправьте салат чесночным соусом, посолите, поперчите и аккуратно перемешайте.
