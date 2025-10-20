Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
20 октября 2025 в 18:00

Быстрый ужин за 15 минут! Нежные отбивные из фарша — обалденный ужин с хрустящей корочкой, бюджетно и вкусно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эти сочные отбивные из фарша станут настоящей палочкой-выручалочкой, когда нужно быстро приготовить вкусный и сытный ужин! Всего 15 минут — и на вашем столе ароматные котлеты с хрустящей золотистой корочкой и нежной сочной текстурой внутри. Это блюдо идеально подходит для занятых хозяек, студентов или тех, кто не любит долго стоять у плиты. Отбивные из фарша получаются не менее вкусными, чем из цельного мяса, но готовятся в разы быстрее и обходятся значительно дешевле. Подавайте их с картофельным пюре, овощным салатом или макаронами — и вы получите полноценный ужин, который понравится всей семье!

Приготовление

Вам понадобится: 500 г мясного фарша, 1 яйцо, 1 луковица, 2 зубчика чеснока, 3 ст. л. панировочных сухарей, соль, перец, растительное масло для жарки. Лук и чеснок мелко нарежьте. Смешайте фарш с яйцом, луком, чесноком, сухарями, посолите и поперчите. Сформируйте небольшие лепешки толщиной около 1,5 см. Разогрейте масло на сковороде. Обжаривайте отбивные на среднем огне по 4–5 минут с каждой стороны до золотистой корочки. Подавайте горячими с любимым гарниром.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из четырех ингредиентов.

Читайте также
В бефстроганове нет ничего сложного: готовим обалденную говядину в сметанном соусе — получится вообще у всех
Общество
В бефстроганове нет ничего сложного: готовим обалденную говядину в сметанном соусе — получится вообще у всех
Такую вкуснятину ела в греческом ресторанчике! Сырная запеканка буюрди — немного творожного сыра и волшебства
Общество
Такую вкуснятину ела в греческом ресторанчике! Сырная запеканка буюрди — немного творожного сыра и волшебства
Омлет со шпинатом: мой главный аргумент в пользу правильного завтрака — едят даже дети, проверено
Общество
Омлет со шпинатом: мой главный аргумент в пользу правильного завтрака — едят даже дети, проверено
Вкуснее мяса! Готовлю сразу двойную порцию — алу тикки: ароматные индийские котлетки! Очень сочные и нежные
Общество
Вкуснее мяса! Готовлю сразу двойную порцию — алу тикки: ароматные индийские котлетки! Очень сочные и нежные
Такую вкуснятину ела в греческом ресторанчике! Сырная запеканка буюрди — немного творожного сыра и волшебства
Общество
Такую вкуснятину ела в греческом ресторанчике! Сырная запеканка буюрди — немного творожного сыра и волшебства
рецепты
отбивные
кулинария
ужины
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Ляхи испугались!» Польские наемники в панике бегут от РФ
Юрист ответил, что грозит учителю из Бурятии за сломанную школьнику руку
Россиянам дали неутешительный прогноз по вторичке на 2026 год
В Британии раскрыли, о чем страна собирается договориться с Польшей
Известная певица и актриса выступила на «Разговорах о важном»
Сотрудников ядерного агентства отстранили от работы из-за шатдауна в США
Россиянин пытался похитить ребенка на улице
В России зарегистрировали товарный знак известного модного дома
Стало известно, признал ли экс-глава курской корпорации развития вину
В Киеве раскрыли траты на защиту критической инфраструктуры
Захарова поставила Каллас на место после слов о Путине
Еще один российский миллиардер перестал быть холостяком
От листа до конструкции: технологии и этапы производства на одном заводе
Названы причины трагедии с выпавшей из окна восьмиклассницей
Мелкого текста в рекламе с энергетиками станет в разы больше
«Аналог каторги»: в ГД высказались об инициативе 12-летнего обучения
В Госдуме пословицей ответили на угрозы ЕС о полном отказе от газа из РФ
В России предложили штрафовать матерящихся на концертах артистов
Новая стиральная машина едва не покалечила москвичку
Писательница рассказала, как не испортить осенние каникулы детям
Дальше
Самое популярное
Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября
Регионы

Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября

Беру картошку, яйцо, муку — и стопка обалденных оладий к завтраку готова: всего 3 ингредиента
Общество

Беру картошку, яйцо, муку — и стопка обалденных оладий к завтраку готова: всего 3 ингредиента

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина
Общество

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.