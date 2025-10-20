Быстрый ужин за 15 минут! Нежные отбивные из фарша — обалденный ужин с хрустящей корочкой, бюджетно и вкусно

Эти сочные отбивные из фарша станут настоящей палочкой-выручалочкой, когда нужно быстро приготовить вкусный и сытный ужин! Всего 15 минут — и на вашем столе ароматные котлеты с хрустящей золотистой корочкой и нежной сочной текстурой внутри. Это блюдо идеально подходит для занятых хозяек, студентов или тех, кто не любит долго стоять у плиты. Отбивные из фарша получаются не менее вкусными, чем из цельного мяса, но готовятся в разы быстрее и обходятся значительно дешевле. Подавайте их с картофельным пюре, овощным салатом или макаронами — и вы получите полноценный ужин, который понравится всей семье!

Приготовление

Вам понадобится: 500 г мясного фарша, 1 яйцо, 1 луковица, 2 зубчика чеснока, 3 ст. л. панировочных сухарей, соль, перец, растительное масло для жарки. Лук и чеснок мелко нарежьте. Смешайте фарш с яйцом, луком, чесноком, сухарями, посолите и поперчите. Сформируйте небольшие лепешки толщиной около 1,5 см. Разогрейте масло на сковороде. Обжаривайте отбивные на среднем огне по 4–5 минут с каждой стороны до золотистой корочки. Подавайте горячими с любимым гарниром.

