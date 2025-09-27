Быстрый суп из сырков и копченого окорочка: готовится проще простого, а вкус — огонь

Быстрый суп из сырков и копченого окорочка: готовится проще простого, а вкус — огонь. Этот суп поражает своей бархатной текстурой и насыщенным вкусом! Нежная сырная основа в сочетании с ароматом копчёного окорока создаёт потрясающий дуэт. Идеальное решение для сытного семейного обеда.

Ингредиенты

Сырки плавленые — 2 шт. (по 100 г)

Окорочок копчёный — 1 шт. (около 300 г)

Картофель — 3 шт.

Морковь — 1 шт.

Лук репчатый — 1 шт.

Масло растительное — 2 ст. л.

Соль — по вкусу

Перец чёрный — по вкусу

Зелень петрушки — для подачи

Вода — 1,5 л

Приготовление

Сырки заранее заморозьте для удобства натирания. Картофель нарежьте кубиками, варите в подсоленной воде 15 минут. Лук и морковь измельчите, обжарьте на масле до мягкости. Добавьте к картофелю. Мясо отделите от костей, нарежьте кусочками, отправьте в суп. Замороженные сырки натрите на тёрке, всыпьте в кастрюлю. Помешивайте до полного растворения. Проварите 5 минут на медленном огне. Подавайте с зеленью и гренками.

Совет: для пикантности добавьте 1 плавленый сырок с грибным вкусом.

