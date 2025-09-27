Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 сентября 2025 в 08:00

Быстрый суп из сырков и копченого окорочка: готовится проще простого, а вкус — огонь

Быстрый суп из сырков и копченого окорочка: готовится проще простого, а вкус — огонь. Этот суп поражает своей бархатной текстурой и насыщенным вкусом! Нежная сырная основа в сочетании с ароматом копчёного окорока создаёт потрясающий дуэт. Идеальное решение для сытного семейного обеда.

Ингредиенты

  • Сырки плавленые — 2 шт. (по 100 г)
  • Окорочок копчёный — 1 шт. (около 300 г)
  • Картофель — 3 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Масло растительное — 2 ст. л.
  • Соль — по вкусу
  • Перец чёрный — по вкусу
  • Зелень петрушки — для подачи
  • Вода — 1,5 л

Приготовление

  1. Сырки заранее заморозьте для удобства натирания. Картофель нарежьте кубиками, варите в подсоленной воде 15 минут. Лук и морковь измельчите, обжарьте на масле до мягкости. Добавьте к картофелю. Мясо отделите от костей, нарежьте кусочками, отправьте в суп.
  2. Замороженные сырки натрите на тёрке, всыпьте в кастрюлю. Помешивайте до полного растворения. Проварите 5 минут на медленном огне. Подавайте с зеленью и гренками.

Совет: для пикантности добавьте 1 плавленый сырок с грибным вкусом.

Ранее мы готовили суп с фрикадельками и рисом. Самое уютное домашнее блюдо.

