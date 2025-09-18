Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
18 сентября 2025 в 08:30

Быстрый холодец без многочасовой варки — как приготовить традиционное блюдо за один час и сохранить вкус

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Традиционный холодец ассоциируется с долгой варкой и сложной подготовкой. Но современные кулинарные методы позволяют сократить время приготовления, не теряя вкуса и желатиновой структуры.

Главный секрет быстрого холодца — использование мясных продуктов с высоким содержанием желатина. Отлично подойдут свиные уши, рулька, говяжьи хвосты или куриные лапки. Они требуют минимальной термической обработки и дают насыщенный бульон.

Скороварка или мультиварка сокращают процесс варки до одного часа вместо привычных пяти-шести. Высокое давление и температура быстро размягчают соединительные ткани и извлекают желирующие вещества.

Еще один способ — готовый концентрированный бульон с добавлением желатина. Этот метод полностью контролирует вкус и консистенцию блюда, минуя длительное выпаривание.

Мясо важно правильно подготовить: тщательно промыть, очистить от загрязнений и нарезать небольшими кусочками. Так ингредиенты равномерно провариваются, а процесс ускоряется.

Для насыщенного вкуса добавьте классические овощи: морковь, лук, чеснок и корень петрушки. Их закладывают в начале варки, чтобы они успели отдать все ароматы бульону.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

После варки мясо отделяют от костей, нарезают и раскладывают по формам. Бульон процеживают через сито или марлю для прозрачности. Для ускорения застывания можно добавить пищевой желатин, предварительно замоченный в холодной воде.

Соль, перец горошком и лавровый лист добавляют за 15 минут до окончания приготовления, чтобы сохранить аромат, не перебивая естественный вкус мяса.

Готовый холодец сначала остужают при комнатной температуре, затем убирают в холодильник на несколько часов для полного застывания.

Быстрый метод приготовления позволяет наслаждаться вкусным и полезным холодцом не только на праздники, но и в обычные дни, экономя время без ущерба для качества блюда.

Многие привыкли считать, что джем всегда сладкий и фруктовый. Но кулинарные эксперименты доказывают обратное. Одно из оригинальных решений — томатный джем.

рецепты
еда
блюда
кулинария
Валерия Мартынович
В. Мартынович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Хакеры раскрыли судьбу почти трех тысяч иностранцев-наемников в рядах ВСУ
Чаплин назвал полезные свойства осенних ягод
Названы причины, почему россияне больше не хотят ездить на китайских авто
История о смерти экс-мэра Вологды в СИЗО получила неожиданный поворот
Российская туристка пострадала в перестрелке в Турции
На Сумском направлении разгромлены штурмовые группы ВСУ
Около 2,5 тыс. туристов застряли в Гималаях
Раскрыты детали прямой линии Путина
В Госдуме предложили ввести разовый налог на сверхприбыль банков
Виктор Бут объяснил, как Трамп берет европейцев «на понт»
В Кремле назвали сроки проведения прямой линии с Владимиром Путиным
На Сахалине девять тысяч человек остались без питьевой воды
ВС России выдавливают противника из Красноармейска
Россиянам раскрыли правила установки шлагбаума на придомовой территории
Обвиняемого во взятках экс-главу Фонда капремонта «скрутили» в аэропорту
Ленивая лазанья — готовится за 30 минут: вкус Италии без хлопот!
Россиянам пообещали увеличение детских пособий в 2026 году
Пугачевой может грозить тюрьма после интервью
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с электронными дневниками
Появилось видео задержания агентов украинских спецслужб в Петербурге
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт
Общество

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.