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15 июля 2025 в 09:35

Быстро накрутила и уже едим! Сырные улитки из готового теста — вкуснота!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Слоёные улитки с сыром и зеленью — хрустящее удовольствие за 30 минут! Эти аппетитные рулетики из слоёного теста — идеальный вариант, когда хочется чего-то вкусного и быстрого. Хрустящая золотистая корочка, ароматная сырная начинка с зеленью и лёгкий ореховый привкус кунжута делают их беспроигрышным вариантом для завтрака или перекуса.

Достаньте слоёно-дрожжевое тесто из морозилки и дайте ему немного оттаять при комнатной температуре. Пока тесто размораживается, натрите сыр на средней тёрке и мелко порубите зелень. Раскатайте тесто в прямоугольный пласт толщиной около 3-4 мм и слегка смажьте его подсолнечным маслом.

Равномерно распределите сырную смесь по всей поверхности теста, оставив по краям около 1 см свободного места. Аккуратно, но плотно сверните тесто в рулет, начиная с длинной стороны. Острым ножом нарежьте рулет на порционные кусочки толщиной 2-2,5 см.

Разогрейте духовку до 180 °C. Противень застелите пергаментом и выложите улитки срезом вверх. Взбейте яйцо вилкой и смажьте им каждую заготовку — это придаст красивый золотистый оттенок. Для дополнительного аромата и хруста посыпьте улитки кунжутом.

Выпекайте 15–20 минут до появления аппетитной румяной корочки.

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сыр
зелень
улитки
рецепты
завтраки
Мария Левицкая
М. Левицкая
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