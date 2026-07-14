«Необыкновенная музыкальность»: педагог Пелагеи рассказала о ее детстве Педагог Пелагеи Гончарова: певица с детства была одаренной

Певица Пелагея с самого детства была одаренной, рассказала «КП-Новосибирск» ее преподаватель Людмила Гончарова. Она занималась танцами с будущей звездой. По словам педагога, певица с детства отличалась необыкновенной музыкальностью.

А что касается моего предмета — у нее была необыкновенная музыкальность, необыкновенная выразительность, ритмичность и увлеченность. Она с таким азартом занималась на уроках, что я до сих пор помню, как она двигалась. Перед глазами стоят ее движения. Она работала с полной самоотдачей, — рассказала Гончарова.

Педагог подчеркнула, что певица была любознательным и увлеченным ребенком. По ее словам, Пелагея «буквально жила тем миром, в который попала».

Ранее Пелагея заявила, что современные молодые люди все чаще обращаются к народной музыке, поскольку ищут в песнях подлинность и ответы на глубинные переживания. По ее словам, взрослые тоже ищут в фольклоре ответы на внутренние вопросы.