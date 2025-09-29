Булочки «Лакомка»: готовим пышные рулетики с маком и шоколадной помадкой

Булочки «Лакомка» — это пышные рулетики с маком и шоколадной помадкой, которые станут хитом любого чаепития — они нежные, но не приторные, с идеальным балансом текстур.

Рецепт: для начала замесите дрожжевое тесто из 500 г муки, 250 мл молока, 100 г сахара, 2 яиц, 100 г сливочного масла и 10 г сухих дрожжей. Дайте тесту подойти в теплом месте 1 час. Для начинки запарьте 200 г мака в кипятке 30 минут, слейте воду, измельчите блендером, добавьте 100 г сахара, 50 г меда и ванилин. Раскатайте тесто в прямоугольник, распределите маковую начинку, сверните в плотный рулет и нарежьте на булочки толщиной 4 см. Выложите на противень, дайте расстояться 20 минут, смажьте яйцом и выпекайте при 180 °C 20–25 минут до золотистого цвета.

Для помадки растопите на водяной бане 100 г темного шоколада с 50 г сливочного масла и 2 ст. л. молока, охладите до загустения. Готовые булочки полностью остудите и полейте шоколадной помадкой.

Вкус получается божественным: пышное дрожжевое тесто с хрустящей корочкой, сочная маковая начинка с медовыми нотками и гладкая шоколадная глазурь, которая тает во рту.

Ранее стало известно, как приготовить оладьи из тыквы с сыром: быстро, из доступных ингредиентов.