Будет цвести даже после первых снегопадов: яркая клумба вплоть до декабря

Хризантема корейская продолжает цвести даже после первых снегопадов! Этот многолетник выдерживает морозы до -30 °C, а его яркие соцветия (желтые, бордовые, белые, розовые) радуют в унылом ноябрьском саду.

Растение предпочитает солнечные места с дренированной почвой, не требует сложного ухода — достаточно удалять увядшие бутоны и подкормить калийно-фосфорным удобрением в сентябре для усиления морозостойкости. Так вы получите яркую клумбу до декабря.

Еще один рекордсмен — очитник видный: его розовые или пурпурные соцветия сохраняют декоративность даже после заморозков, а само растение абсолютно неприхотливо. Многолетние астры (сентябринки) тоже цветут до снега, особенно морозостойкие сорта вроде новобельгийской. Эти растения станут спасением для тех, кто хочет продлить летнее настроение в саду до зимы!

