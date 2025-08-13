Политолог оценил шансы на прекращение огня после переговоров на Аляске Политолог Кошкин: на Украине могут прекратить огонь после переговоров на Аляске

На Украине могут ввести режим прекращения огня после встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа на Аляске, считает заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин. В беседе с Lenta.ru он добавил, что этот шаг в перспективе должен вести к долгосрочному миру.

Возможно, если оно будет перспективно вести к долгосрочному мирному соглашению. Потому что мы предлагали в последний раз даже прекращать огонь на участках боевых действий, чтобы в санитарном режиме собрать двухсотые, помочь трехсотым, — рассказал политолог.

Он пояснил, что под долгосрочным соглашением подразумевается комплекс мер по восстановлению мира надолго. Документ может быть утвержден в случае устранения причин напряженности, пояснил эксперт.

Ранее заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев сообщил, что по мере приближения саммита на Аляске Украина усиливает террористическую активность против российских регионов. Встреча состоится 15 августа.