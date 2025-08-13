Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 августа 2025 в 15:44

Политолог оценил шансы на прекращение огня после переговоров на Аляске

Политолог Кошкин: на Украине могут прекратить огонь после переговоров на Аляске

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

На Украине могут ввести режим прекращения огня после встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа на Аляске, считает заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин. В беседе с Lenta.ru он добавил, что этот шаг в перспективе должен вести к долгосрочному миру.

Возможно, если оно будет перспективно вести к долгосрочному мирному соглашению. Потому что мы предлагали в последний раз даже прекращать огонь на участках боевых действий, чтобы в санитарном режиме собрать двухсотые, помочь трехсотым, — рассказал политолог.

Он пояснил, что под долгосрочным соглашением подразумевается комплекс мер по восстановлению мира надолго. Документ может быть утвержден в случае устранения причин напряженности, пояснил эксперт.

Ранее заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев сообщил, что по мере приближения саммита на Аляске Украина усиливает террористическую активность против российских регионов. Встреча состоится 15 августа.

Украина
США
саммиты
договоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стали известны требования Кремля на переговорах с США: позиция РФ, инсайды
Состоялась встреча главы МО с военкорами, работающими в зоне СВО
В Минцифры раскрыли пользу от блокировки звонков через Telegram и WhatsApp
Стало известно, стоит ли ждать мгновенной блокировки звонков в мессенджерах
Для готовивших теракты в России украинских диверсантов запросили 30 лет
Легкоатлетка Кнороз обвинила главу World Athletics в ненависти к русским
Сексолог посоветовал технику, которая разнообразит интимную жизнь
Спортивного комментатора сочли достойным кандидатом в президенты
Трамп обрушился с критикой на СМИ за попытки сорвать встречу с Путиным
Садовод объяснила, какой сорт в Подмосковье самый вкусный
Прокурор запросил для Варламова восемь лет колонии
Экс-жена Краско рассказала, смог ли актер помириться с дочерью Галиной
«Собирали деньги на лечение»: вдова Краско заподозрила сиделку в обмане
Немецкие дети приехали в гости к русской бабушке и не захотели возвращаться
Теракт вместо саммита на Аляске: у Путина и Трампа есть ответ на провокацию
«Ничего не хотел»: экс-жена Краско рассказала о последних днях актера
Раскрыты требования Украины перед саммитом на Аляске
В Госдуме предупредили Прибалтику об ответных мерах в случае провокаций
Солистка «Тату» раскрыла секрет популярности российской музыки в мире
Тысячи мигрантов устроили шествие, напугав Красноярск: что случилось
Дальше
Самое популярное
Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов
Общество

Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Общество

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Перестройка: как это было и чем закончилось
История

Перестройка: как это было и чем закончилось

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.