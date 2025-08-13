Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 августа 2025 в 15:46

Экс-депутат Рады назвал отличия в отношении к детям в России и на Западе

Бывший депутат Рады Царев заявил о разном подходе к детям в России и на Западе

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В России любой взрослый человек старается защитить детей и помочь им, а на Западе к несовершеннолетним относятся как к материальной ценности, заявил бывший депутат Рады Олег Царев в разговоре с NEWS.ru. По его словам, в частности, западная ювенальная юстиция работает на то, чтобы отобрать детей и передать их более состоятельным людям. Для них это нормально — грабить территорию и вывозить несовершеннолетних, объяснил экс-депутат.

Что касается проблемы вывоза украинских детей в ЕС, у нас с ними разный подход к детям. В России и на Украине дети — это дети, и любой взрослый старается их защитить и оказать помощь. У них же подход к детям как к товарно-материальным ценностям, — отметил Царев.

Он напомнил, что в психологии есть правило переноса: люди оценивают поступки других, ставя себя на их место. В связи с этим бывший депутат Рады подчеркнул, что на Западе принято думать, что русские поступают как они, однако это не так.

Что касается бездействия европейских правоохранительных органов, то они создали систему торговли детьми. Ювенальная юстиция для них — это перераспределение товарно-материальных ценностей детей, и, с их точки зрения, это нормально, — объяснил он.

Ранее вышло расследование, согласно которому на Украине и в Европе работает целая подпольная сеть с участием высокопоставленных людей, спецслужб, албанских бандитов и других: детей под предлогом спасения из зоны военных действий вывозят из Украины в Англию в больницы и на учебу — и там они исчезают. По предварительной информации, они эксплуатируются высокопоставленными педофилами или идут на трансплантацию.

Также стало известно, что украинские власти организуют вывоз детей в Европу и на Западную Украину. Как заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий, это лишает их возможности воссоединиться с родителями, которые получили российское гражданство.

