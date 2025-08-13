Раскрыто, где Киев может устроить провокацию из-за встречи Путина и Трампа Политолог Камкин заявил, что встреча Путина и Трампа нервирует Украину и Европу

Для срыва договоренностей между президентами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным Европа и Украина могут прибегнуть к военной провокации, в том числе в Балтийском море, сообщил Lenta.ru политолог-германист Александр Камкин. По его словам, встреча на Аляске заставляет нервничать Киев и его европейских союзников.

Можно ожидать военной провокации со стороны Украины — попытки проникновения вражеских диверсионно-разведывательных групп на территорию Брянской, Курской областей либо какие-то провокации на Балтийском море, за этим уже будут торчать уши англичан. И в политическом контексте нагнетать истерию будут продолжать, — предположил он.

Ранее политолог Станислав Ткаченко предположил, что даже если Киев устроит провокацию с жертвами и возложит вину на Россию, это не помешает встрече Путина и Трампа на Аляске. Он отметил, что обе стороны сделали серьезные ставки на переговоры, поэтому обе страны будут стремиться не допустить подобных инцидентов. По словам эксперта, Россию уже устроило некое предложение, поступившее от США. Ткаченко также выразил уверенность, что в случае провокации спецслужбы России и США постараются привлечь к ответственности ее организаторов и исполнителей.