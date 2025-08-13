Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 августа 2025 в 17:20

Психолог рассказала, что мешает некоторым людям выражать свои эмоции

Психолог Тур заявила, что людям сложно выражать свои эмоции из-за детских травм

Травмирующий опыт из детства впоследствии может мешать взрослым людям выражать свои эмоции, заявила «Радио 1» психолог Екатерина Тур. Эксперт посоветовала регулярно анализировать свои чувства и стараться быть осознаннее.

Здесь дело в детской истории, когда ребенок вырастает в семье, где нужно быть постоянно счастливым, где плакать нельзя. Эти установки превращают ребенка в робота, — объяснила Тур.

Во взрослом возрасте ситуацию усугубляет популярная психология, на которую опираются люди. Человек скрывает свои негативные эмоции, чтобы не быть отвергнутым, отметила эксперт.

Психолог Юлия Винокурова ранее заявила, что хорошей базой для проживания эмоций является творчество. Она отметила, что музыка даст возможность очистить психику и мозг на некоторое время.

