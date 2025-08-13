Россиянам назвали способ вернуть страстный секс в отношения

Если секс уходит из отношений, нужно начать планировать интимную близость и заранее настраиваться на нее, посоветовал в беседе с NEWS.ru психолог, сексолог, телеведущий Дмитрий Гухман. Он отметил, что именно так пары поступают в первые месяцы отношений — они ходят на свидания, но позже, проживая совместно, становятся почти родственниками и забывают об этом.

Первое, что важно сделать, — начать планировать секс. Мы ведь его планировали в начале отношений: ходили на свидания, женщина надевала на себя красивое сексуальное белье, мужчина брал презервативы, мы ехали в романтическое место. Но когда люди начинают жить, уж извините меня, попа к попе, они становятся родственниками, — заявил Гухман.

Он подчеркнул, что парам, которые давно вместе, стоит освобождать время для романтических свиданий. Сексолог посоветовал чаще выезжать на дачу без детей, ходить по ресторанам, на вечерние прогулки, дарить цветы, подарки. Не лишним будет добавить в секс новизны, но для этого не стоит обращаться к «тяжеловесным практикам». По словам Гухмана, достаточно будет, например, надеть на глаза шелковую повязку. Это «может вызвать настоящий крышеснос», заверил сексолог.

Ранее сексолог и психолог Екатерина Матвеева заявила, что оргазм является не обязательной частью секса, а приятным бонусом. По ее словам, подобный перфекционизм убивает спонтанность, а гонка за результатом мешает наслаждаться процессом. Она уточнила, что настоящий секс — это не только пенетрация, так как существуют оральные ласки, петтинг, совместная мастурбация и секс-игрушки. По словам психолога, особенно важно обратить внимание на руки и пальцы.