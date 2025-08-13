Политолог раскрыл, почему Трамп все время угрожает новыми санкциями России Политолог Сипров: Трамп оставил поле для маневра в вопросе санкций против РФ

Угрозы президента США Дональда Трампа ввести новый пакет антироссийских санкций носят скорее демонстративный характер, сообщил РИАМО политолог Вадим Сипров. По его мнению, они не означают реальной готовности Вашингтона к недружественным шагам в отношении России, а скорее оставляют поле для маневра.

Трамп, обещая ввести очередной пакет антироссийских санкций, оставил для себя очень широкое поле для маневра. <…> Это было необходимо сделать, для того чтобы обезопасить себя на внутреннем контуре при подготовке переговорного процесса с президентом России Владимиром Путиным, — заявил Сипров.

Ранее сообщалось, что Путин подготовил для Трампа, который безуспешно пытался оказать давление на Кремль с помощью вторичных санкций и ультиматумов, нестандартный ход. Отмечалось, что Россия сейчас находится в выгодном положении, и тем неожиданнее было согласие Путина на встречу с американским лидером.