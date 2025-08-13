Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Сиделка Краско подробно рассказала о первой с ним встрече

Сиделка Краско призналась, что познакомилась с актером на улице

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сиделка артиста Ивана Краско Дарья Пашкова рассказала корреспонденту NEWS.ru, что случайно познакомилась с актером на улице. Девушка захотела сфотографироваться вместе, а он пригласил ее на свой спектакль. После выступления Краско предложил ей должность помощницы.

Я пришла с мамой. И после спектакля «Костюмер» я просто почувствовала, что мне нужно подняться наверх. Маму отправила домой на автобусе, а сама поднялась к нему в гримерку. Мы разговорились с ним, я поблагодарила его за спектакль, за возможность побыть в театре, и мы обменялись номерами. Он сказал: «Вижу, девочка ты грамотная, мне нужен помощник», — поделилась Пашкова.

По словам сиделки, до личной встречи она знала мало деталей о Краско и его творчестве. Однако Пашкова быстро нашла общий язык с артистом, так как он был открытым и добрым.

Ранее Пашкова опровергла в разговоре слухи о романе с Краско. Она добавила, что сам артист был не в курсе подобных ложных новостей. Сама девушка не обращает внимания на толки вокруг нее и актера. По словам сиделки, она чиста перед собою.

