Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 августа 2025 в 15:42

Появилось фото могилы Краско, упокоившегося рядом с сыном

NEWS.ru опубликовал фото могилы актера Ивана Краско в Комарово

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

NEWS.ru публикует фото могилы народного артиста России Ивана Краско, которого похоронили на кладбище в Комарово. Актер упокоился рядом со своим сыном — Андреем Краско, ушедшим из жизни в 2006 году.

На опубликованных кадрах видно, что могила Краско усыпана цветами. Неподалеку покоятся другие выдающиеся личности: Жорес Алферов, Наталья Бехтерева и Анна Ахматова.

Ранее в Санкт-Петербургском академическом драмтеатре имени В. Ф. Комиссаржевской прошла церемония прощания с артистом, которая закончилась бурными аплодисментами участников. В театре, где служил покойный, также раздались выкрики «Браво!». Под аплодисменты гроб с телом артиста вынесли из театра, овации не прекращались более двух минут. По желанию самого Краско в последний путь он отправился в военно-морском кителе с погонами капитан-лейтенанта.

Проститься с Краско пришли его коллеги, родные и близкие. В частности, на церемонии были замечены актеры Юрий Кузнецов, Константин Анисимов и Анастасия Мельникова. Также проводить звезду фильмов «Принц и нищий», «Сын полка» и «Тарас Бульба» пришел его племянник, актер Дмитрий Яковлев. Он назвал покойного душой театра, ответив, что его не случайно там называли «дядей Ваней».

похороны
могилы
Иван Краско
фото
артисты
актеры
знаменитости
смерти
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Состоялась встреча главы МО с военкорами, работающими в зоне СВО
В Минцифры раскрыли пользу от блокировки звонков через Telegram и WhatsApp
Стало известно, стоит ли ждать мгновенной блокировки звонков в мессенджерах
Для готовивших теракты в России украинских диверсантов запросили 30 лет
Легкоатлетка Кнороз обвинила главу World Athletics в ненависти к русским
Сексолог посоветовал технику, которая разнообразит интимную жизнь
Спортивного комментатора сочли достойным кандидатом в президенты
Трамп обрушился с критикой на СМИ за попытки сорвать встречу с Путиным
Садовод объяснила, какой сорт в Подмосковье самый вкусный
Прокурор запросил для Варламова восемь лет колонии
Экс-жена Краско рассказала, смог ли актер помириться с дочерью Галиной
«Собирали деньги на лечение»: вдова Краско заподозрила сиделку в обмане
Немецкие дети приехали в гости к русской бабушке и не захотели возвращаться
Теракт вместо саммита на Аляске: у Путина и Трампа есть ответ на провокацию
«Ничего не хотел»: экс-жена Краско рассказала о последних днях актера
Раскрыты требования Украины перед саммитом на Аляске
В Госдуме предупредили Прибалтику об ответных мерах в случае провокаций
Солистка «Тату» раскрыла секрет популярности российской музыки в мире
Тысячи мигрантов устроили шествие, напугав Красноярск: что случилось
Роскомнадзор принял решение по звонкам через Telegram и WhatsApp
Дальше
Самое популярное
Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов
Общество

Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Общество

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Перестройка: как это было и чем закончилось
История

Перестройка: как это было и чем закончилось

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.