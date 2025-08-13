Появилось фото могилы Краско, упокоившегося рядом с сыном

NEWS.ru публикует фото могилы народного артиста России Ивана Краско, которого похоронили на кладбище в Комарово. Актер упокоился рядом со своим сыном — Андреем Краско, ушедшим из жизни в 2006 году.

На опубликованных кадрах видно, что могила Краско усыпана цветами. Неподалеку покоятся другие выдающиеся личности: Жорес Алферов, Наталья Бехтерева и Анна Ахматова.

Ранее в Санкт-Петербургском академическом драмтеатре имени В. Ф. Комиссаржевской прошла церемония прощания с артистом, которая закончилась бурными аплодисментами участников. В театре, где служил покойный, также раздались выкрики «Браво!». Под аплодисменты гроб с телом артиста вынесли из театра, овации не прекращались более двух минут. По желанию самого Краско в последний путь он отправился в военно-морском кителе с погонами капитан-лейтенанта.

Проститься с Краско пришли его коллеги, родные и близкие. В частности, на церемонии были замечены актеры Юрий Кузнецов, Константин Анисимов и Анастасия Мельникова. Также проводить звезду фильмов «Принц и нищий», «Сын полка» и «Тарас Бульба» пришел его племянник, актер Дмитрий Яковлев. Он назвал покойного душой театра, ответив, что его не случайно там называли «дядей Ваней».