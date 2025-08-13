Трамп обиделся после слов «уволенного неудачника» Болтона о победе России Трамп раскритиковал экс-советника Болтона после его слов о победе России

Президент США Дональд Трамп в резкой форме отверг заявления своего бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона, назвавшего предстоящую встречу с главой РФ Владимиром Путиным на Аляске «победой России». На своей странице в соцсети Truth Social американский президент обвинил СМИ в использовании мнений «уволенных неудачников».

Очень несправедливые СМИ работают над моей встречей с Путиным. Постоянно цитируют уволенных неудачников и действительно глупых людей, вроде Джона Болтона, который сказал, что, хотя встреча пройдет на американской земле, «Путин уже победил», — написал хозяин Белого дома.

Трамп предположил, что, получи он «Москву и Ленинград в рамках сделки с Россией», то СМИ в любом случае нарекли бы ее «невыгодной». Тиражируемые в медиа новости американский лидер назвал фейковыми и обвинил их в предвзятости.

Ранее Болтон в программе The Source на телеканале CNN заявил, что встреча Трампа с Путиным представляет собой еще один шаг к успеху Москвы, а не мирные переговоры. По его словам, запланированный саммит станет «большой победой Путина».

До этого Болтон отметил, что встреча лидеров на Аляске даст преимущество российскому лидеру в вопросе урегулирования украинского конфликта. По его мнению, мирный план Трампа первым окажется на столе переговоров, что предоставит Путину преимущество первого хода.