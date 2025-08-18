Переговоры Путина и Трампа на Аляске
18 августа 2025 в 11:00

Бублики из сыра и творога — вкусняшка для перекуса! Уйдет 15 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Бублики из сыра и творога — вкусняшка для перекуса! На их замес у вас уйдет 15 минут! Эти ароматные творожно-сырные бублики станут вашим новым любимым лакомством к чаю или полезным перекусом на работе. С хрустящей корочкой снаружи и нежной текстурой внутри — они идеально сочетают пользу и потрясающий вкус!

Ингредиенты

  • Творог (5–9%) — 200 г
  • Сыр твердый (тертый) — 100 г
  • Мука рисовая — 70–80 г
  • Яйцо куриное — 1 шт.
  • Разрыхлитель — 0,5 ч. л.
  • Прованские травы — 1 ч. л.
  • Соль морская — щепотка

Ингредиенты

  1. Разомните творог вилкой до однородности, добавьте тертый сыр, яйцо и тщательно перемешайте. Всыпьте рисовую муку, разрыхлитель, прованские травы и щепотку соли. Замесите мягкое тесто — оно должно слегка липнуть к рукам.
  2. Разделите тесто на 6–8 частей, сформируйте из каждой колбаски и соедините концы, формируя бублики. Выложите на пергамент, слегка приплюснув, и отправьте в разогретую до 180 °C духовку на 20–25 минут до золотистого цвета.

Ранее мы готовили творожные трубочки — нежное печенье за 30 минут! Невероятно вкусно и просто.

