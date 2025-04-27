Брокколи — один из самых полезных овощей, который легко и быстро готовится. А в сочетании с грибами и чесноком нелюбимая многими капуста превращается в ароматное и питательное блюдо. Особенно удобно, что все можно сделать на обычной сковороде, без лишних хлопот. Ниже подробный пошаговый рецепт, который точно получится даже у новичка.