Брокколи — один из самых полезных овощей, который легко и быстро готовится. А в сочетании с грибами и чесноком нелюбимая многими капуста превращается в ароматное и питательное блюдо. Особенно удобно, что все можно сделать на обычной сковороде, без лишних хлопот. Ниже подробный пошаговый рецепт, который точно получится даже у новичка.
Ингредиенты:
- брокколи — 400 г;
- шампиньоны (или любые другие грибы) — 300 г;
- чеснок — 3-4 дольки;
- оливковое масло — 2 столовые ложки;
- соевый соус — столовая ложка (по желанию);
- соль и перец — на вкус;
- сок половины лимона (по желанию);
- свежая зелень — для подачи.
Способ приготовления
- Подготовьте овощи: промойте брокколи и разделите на соцветия, нарежьте грибы пластинками, чеснок измельчите.
- Обжарьте грибы на сковороде с маслом до золотистой корочки (7–10 минут). Посолите, поперчите, уберите со сковороды.
- Обжарьте брокколи в той же сковороде 5–7 минут до легкой румяности, затем добавьте чеснок и готовьте еще 1–2 минуты.
- Смешайте с грибами, добавьте по вкусу соевый соус. Прогрейте все вместе 1–2 минуты.
- Подавайте, при желании сбрызнув лимонным соком и украсив зеленью.
На сковороде можно приготовить не только брокколи, но и ленивое хачапури по-аджарски.
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