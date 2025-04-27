Брокколи — один из самых полезных овощей, который легко и быстро готовится. А в сочетании с грибами и чесноком нелюбимая многими капуста превращается в ароматное и питательное блюдо. Особенно удобно, что все можно сделать на обычной сковороде, без лишних хлопот. Ниже подробный пошаговый рецепт, который точно получится даже у новичка.

Ингредиенты:

  • брокколи — 400 г;
  • шампиньоны (или любые другие грибы) — 300 г;
  • чеснок — 3-4 дольки;
  • оливковое масло — 2 столовые ложки;
  • соевый соус — столовая ложка (по желанию);
  • соль и перец — на вкус;
  • сок половины лимона (по желанию);
  • свежая зелень — для подачи.

Способ приготовления

  1. Подготовьте овощи: промойте брокколи и разделите на соцветия, нарежьте грибы пластинками, чеснок измельчите.
  2. Обжарьте грибы на сковороде с маслом до золотистой корочки (7–10 минут). Посолите, поперчите, уберите со сковороды.
  3. Обжарьте брокколи в той же сковороде 5–7 минут до легкой румяности, затем добавьте чеснок и готовьте еще 1–2 минуты.
  4. Смешайте с грибами, добавьте по вкусу соевый соус. Прогрейте все вместе 1–2 минуты.
  5. Подавайте, при желании сбрызнув лимонным соком и украсив зеленью.

На сковороде можно приготовить не только брокколи, но и ленивое хачапури по-аджарски.

 

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