Больше не жарю кабачки и баклажаны! Этот трюк покорил всех: ужин за полчаса

Больше не жарю кабачки и баклажаны! Этот трюк покорил всех: ужин за полчаса

Овощи под сырно-сметанной шапкой — просто и гениально! Этот рецепт перевернул мое представление о приготовлении овощей — теперь кабачки и баклажаны в моей семье требуют только так! Нежная запеченная текстура, ароматный чесночный соус и золотистая сырная корочка превращают простые овощи в шедевр.

Молодые кабачок и баклажан (по 1 шт.) нарежьте кружочками толщиной 0,5 см. Посолите, оставьте на 10 минут, чтобы ушла горечь, затем промокните бумажным полотенцем. Помидоры (3–4 шт.) нарежьте такими же кружочками.

В форму для запекания, смазанную маслом, выкладывайте овощи «чешуйкой», чередуя кабачки, баклажаны и помидоры. Для соуса смешайте 4 ст. л. густой сметаны, пропущенный через пресс чеснок (1–2 зубчика), рубленый укроп, соль и перец по вкусу.

Полейте овощи сметанным соусом, посыпьте 50 г тертого сыра. Запекайте в разогретой до 180 °C духовке 25–30 минут до румяной корочки. Дайте настояться 5–7 минут перед подачей — так соус загустеет.

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