Закусочный торт из кабачков и баклажанов! Вкусная прослойка — и хит готов

Закусочный торт из кабачков и баклажанов! Вкусная прослойка — и хит готов

Закусочный торт из кабачков и баклажанов! Вкусная прослойка — и шедевр готов! Это нежное, ароматное блюдо с сочными кабачковыми блинчиками, пропитанными чесночным майонезом и свежими помидорами. Многослойный, аппетитный и яркий, он станет украшением любого стола и порадует своим насыщенным вкусом.

Ингредиенты

Кабачки — 600 г

Баклажаны — 2 больших

Соль — по вкусу

Мука — 3 ст. л.

Чеснок — 3 зубчика

Сырок в треугольниках плавленый — 1 уп.

Яйца — 5 шт.

Помидоры — 4 шт.

Майонез (лучше домашний) — по вкусу

Приготовление

Натрите кабачки, посыпьте солью и оставьте на 15 минут, чтобы овощи пустили сок. Затем отожмите лишнюю жидкость. Смешайте кабачки с мукой, яйцами и солью до однородной массы. Измельчите чеснок и соедините с майонезом и сырками — это соус. Помидоры нарежьте тонкими кружочками. Баклажаны нарежьте тонкими полосками или кружками и посыпьте солью, потом промокните и запеките в духовке до мягкости. А кабачковые блинчики обжарьте с обеих сторон до золотистого цвета. Сформируйте торт, чередуя блинчики, намазанные чесночным майонезом, со слайсами баклажана и с кружочками помидоров. Верхний слой смажьте майонезом с чесноком, украсьте помидорами и свежей зеленью.

Кабачковый тортик — яркое и вкусное блюдо, которое впечатлит гостей и порадует близких.

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