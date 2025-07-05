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05 июля 2025 в 06:45

Закусочный торт из кабачков и баклажанов! Вкусная прослойка — и хит готов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Закусочный торт из кабачков и баклажанов! Вкусная прослойка — и шедевр готов! Это нежное, ароматное блюдо с сочными кабачковыми блинчиками, пропитанными чесночным майонезом и свежими помидорами. Многослойный, аппетитный и яркий, он станет украшением любого стола и порадует своим насыщенным вкусом.

Ингредиенты

  • Кабачки — 600 г
  • Баклажаны — 2 больших
  • Соль — по вкусу
  • Мука — 3 ст. л.
  • Чеснок — 3 зубчика
  • Сырок в треугольниках плавленый — 1 уп.
  • Яйца — 5 шт.
  • Помидоры — 4 шт.
  • Майонез (лучше домашний) — по вкусу

Приготовление

  1. Натрите кабачки, посыпьте солью и оставьте на 15 минут, чтобы овощи пустили сок. Затем отожмите лишнюю жидкость. Смешайте кабачки с мукой, яйцами и солью до однородной массы. Измельчите чеснок и соедините с майонезом и сырками — это соус. Помидоры нарежьте тонкими кружочками. Баклажаны нарежьте тонкими полосками или кружками и посыпьте солью, потом промокните и запеките в духовке до мягкости. А кабачковые блинчики обжарьте с обеих сторон до золотистого цвета.
  2. Сформируйте торт, чередуя блинчики, намазанные чесночным майонезом, со слайсами баклажана и с кружочками помидоров. Верхний слой смажьте майонезом с чесноком, украсьте помидорами и свежей зеленью.

Кабачковый тортик — яркое и вкусное блюдо, которое впечатлит гостей и порадует близких.

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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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