Беру масло и клубнику: в моей семье это едят ложками! Лето в банке!

Беру масло и клубнику: в моей семье это едят ложками! Лето в банке!

Клубничное масло — это восхитительная летняя заготовка, которая превратит обычный завтрак в настоящий праздник вкуса. Нежное сливочное масло в сочетании со свежей клубникой создает неповторимый аромат и вкус, который особенно ценится в холодное время года.

Для приготовления ароматного клубничного масла понадобится 400 граммов свежей клубники, 800 граммов сливочного масла и 80 граммов сахарной пудры. Сначала тщательно перебираем ягоды, промываем их и обсушиваем бумажными полотенцами. Удаляем плодоножки и измельчаем клубнику до состояния пюре с помощью блендера.

Сливочное масло заранее достаем из холодильника, чтобы оно немного размягчилось при комнатной температуре. Затем соединяем ягодное пюре с маслом, добавляем сахарную пудру и тщательно перемешиваем до однородной консистенции.

Готовую массу перекладываем в контейнер, застеленный пищевой пленкой, и отправляем в холодильник до полного застывания. Для длительного хранения лучше разделить масло на порционные кусочки, завернуть каждый в пергаментную бумагу и поместить в морозильную камеру.

Такое масло станет идеальным дополнением к свежим оладьям, воздушным сырникам, горячим кашам или блинчикам.

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