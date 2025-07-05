Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
05 июля 2025 в 08:15

Минимум времени — максимум вкуса: хрустящие кабачковые оладьи

Хрустящие кабачковые оладьи Хрустящие кабачковые оладьи Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Хрустящие кабачковые оладьи — идеальный способ включить в рацион сезонные овощи. Самое приятное, что для приготовления такого завтрака не придется бежать в магазин. Все необходимое можно найти в холодильнике! Советуем подавать хрустящие кабачковые оладьи с чесночной сметанкой.

Два кабачка измельчите на крупной стороне терки, посолите. Слейте выделившуюся жидкость. Соедините кабачковую массу с парой яиц, 45 граммами муки и щепоткой разрыхлителя. Всыпьте 50 граммов тертого сыра. Обжарьте оладьи на сковороде до готовности. Хватит 2 минут с каждой стороны.

еда
готовка
кулинария
кабачки
оладьи
завтрак
Виктория Семёнова
В. Семёнова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дочь Шукшиной оголилась на камеру
Участник драки со Смоловым сообщил новые подробности конфликта
Акита-ину внезапно обезумела и прогрызла ребенку голову во время игры
Крушение одномоторного самолета во Франции обернулось трагедией
Семья истерзанного собаками мальчика добилась компенсаций через восемь лет
Овощи как в Провансе: готовим быстрый и вкусный рататуй на ужин!
Тайвань начнут защищать подготовленные в США военные
Педофил показал девочке оголенный пенис в переполненной маршрутке
Раскрыта многовековая тайна «Витрувианского человека» Леонардо да Винчи
Депутат предложил очистить русский язык от англицизмов
Telegram перестал работать у части россиян
На пляж в Балтийске вынесло мертвеца
Мать и отец убитой в Риме россиянки прилетели в Италию за ответами
Пушков раскрыл, как Стармер связан с кризисом британской политики
«Золотой мальчик» Ferrari выиграл третью сессию на Гран-при Британии
В Британии назвали неочевидный способ урегулирования конфликта на Украине
В Москве открылся фестиваль индийской культуры «Бхарат Утсав»
Российские войска отразили мощный налет дронов ВСУ на три региона
Торгпредство России в европейской стране снова атаковали с помощью дрона
«ЕР» поддержала кандидатуру Хинштейна на пост главы Курской области
Дальше
Самое популярное
Сбой произошел в работе популярного интернет-провайдера
Общество

Сбой произошел в работе популярного интернет-провайдера

Жесточайшая бойня в Часове Яре, потери войск: новости СВО вечером 3 июля
Общество

Жесточайшая бойня в Часове Яре, потери войск: новости СВО вечером 3 июля

Наступление ВС РФ на Харьков 4 июля: «безумные Максы», окружение Купянска
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 4 июля: «безумные Максы», окружение Купянска

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.