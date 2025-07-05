Минимум времени — максимум вкуса: хрустящие кабачковые оладьи

Хрустящие кабачковые оладьи — идеальный способ включить в рацион сезонные овощи. Самое приятное, что для приготовления такого завтрака не придется бежать в магазин. Все необходимое можно найти в холодильнике! Советуем подавать хрустящие кабачковые оладьи с чесночной сметанкой.

Два кабачка измельчите на крупной стороне терки, посолите. Слейте выделившуюся жидкость. Соедините кабачковую массу с парой яиц, 45 граммами муки и щепоткой разрыхлителя. Всыпьте 50 граммов тертого сыра. Обжарьте оладьи на сковороде до готовности. Хватит 2 минут с каждой стороны.