Больше не варю рис в кастрюле, готовлю сразу с курицей в духовке: ужин без горы грязной посуды

Больше не варю рис в кастрюле, готовлю сразу с курицей в духовке. Так выходит полноценное горячее с мясом и гарниром без горы грязной посуды. Вкус получается насыщенным и очень домашним.

Для приготовления понадобится: 1,5 стакана риса, 500 г куриного филе (или другой части курицы), 2 луковицы, 2 яйца, 100 мл сметаны, 2 помидора, 150 г твердого сыра, соль, перец, паприка, 2,5 стакана воды или бульона.

Рецепт: курицу нарежьте кубиками, лук — полукольцами. В миске смешайте сырой рис, курицу, лук, соль и специи. Выложите смесь в форму для запекания, разровняйте. Влейте воду. Накройте фольгой и запекайте в разогретой до 190 °C духовке 30 минут. Затем яйца взбейте со сметаной и щепоткой соли. Достаньте форму, равномерно полейте яично-сметанной смесью. Сверху выложите кружочки помидоров и посыпьте тертым сыром. Запекайте без фольги еще 15–20 минут до румяной корочки.

