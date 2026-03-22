22 марта 2026 в 17:30

Больше не варю рис в кастрюле, готовлю сразу с курицей в духовке: ужин без горы грязной посуды

Фото: D-NEWS.ru
Больше не варю рис в кастрюле, готовлю сразу с курицей в духовке. Так выходит полноценное горячее с мясом и гарниром без горы грязной посуды. Вкус получается насыщенным и очень домашним.

Для приготовления понадобится: 1,5 стакана риса, 500 г куриного филе (или другой части курицы), 2 луковицы, 2 яйца, 100 мл сметаны, 2 помидора, 150 г твердого сыра, соль, перец, паприка, 2,5 стакана воды или бульона.

Рецепт: курицу нарежьте кубиками, лук — полукольцами. В миске смешайте сырой рис, курицу, лук, соль и специи. Выложите смесь в форму для запекания, разровняйте. Влейте воду. Накройте фольгой и запекайте в разогретой до 190 °C духовке 30 минут. Затем яйца взбейте со сметаной и щепоткой соли. Достаньте форму, равномерно полейте яично-сметанной смесью. Сверху выложите кружочки помидоров и посыпьте тертым сыром. Запекайте без фольги еще 15–20 минут до румяной корочки.

Ранее стало известно, как приготовить куриные блины — и на завтрак, и на ужин хороши.

Проверено редакцией
Читайте также
Вы забудете о всех праздничных горячих: картофельный рулет с мясом и зеленью — новое и очень вкусное блюдо
Общество
Три варианта начинки для фаршированных перцев в Великий пост: разнообразное меню для ужинов
Общество
Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день
Общество
«Креветки под снегом»: салат, в котором морские гады дарят свою нежность
Семья и жизнь
Хапама: когда тыква превращается в праздничное блюдо. Готовлю в армянском стиле! Настоящее волшебство в съедобном горшочке
Общество
горячее
ужины
рецепты
обеды
рис
Дарья Иванова
