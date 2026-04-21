Заливаю курицу кефиром — при запекании он превращается в густой соус: простой рецепт грудки

Этот рецепт превращает сухое филе в нежное, сочное мясо в густом кефирном соусе. Крахмал в маринаде делает свое дело: кефир при запекании превращается в густой соус, а сырная шапка сверху создает золотистую корочку.

Для приготовления понадобится: 500 г куриного филе, 200 мл кефира, 2 зубчика чеснока, 1 ст. л. крахмала, соль, перец, паприка, сушеный чеснок, 1 луковица, 100 г твердого сыра.

Рецепт: куриное филе нарежьте небольшими кусочками. В миске смешайте кефир, выдавленный чеснок, крахмал, соль, перец, паприку и сушеный чеснок. Залейте курицу маринадом, перемешайте и оставьте на 20–30 минут. Противень застелите пергаментом. Переложите курицу вместе с маринадом. Лук нарежьте полукольцами и выложите сверху. Посыпьте тертым сыром. Запекайте в разогретой до 190 °C духовке 30–35 минут до золотистой корочки.

