Заливаю курицу кефиром — при запекании он превращается в густой соус: простой рецепт грудки

Этот рецепт превращает сухое филе в нежное, сочное мясо в густом кефирном соусе. Крахмал в маринаде делает свое дело: кефир при запекании превращается в густой соус, а сырная шапка сверху создает золотистую корочку.

Для приготовления понадобится: 500 г куриного филе, 200 мл кефира, 2 зубчика чеснока, 1 ст. л. крахмала, соль, перец, паприка, сушеный чеснок, 1 луковица, 100 г твердого сыра.

Рецепт: куриное филе нарежьте небольшими кусочками. В миске смешайте кефир, выдавленный чеснок, крахмал, соль, перец, паприку и сушеный чеснок. Залейте курицу маринадом, перемешайте и оставьте на 20–30 минут. Противень застелите пергаментом. Переложите курицу вместе с маринадом. Лук нарежьте полукольцами и выложите сверху. Посыпьте тертым сыром. Запекайте в разогретой до 190 °C духовке 30–35 минут до золотистой корочки.

Ранее стало известно, как запечь свинину с яблоками.

Читайте также
Поддельные автозапчасти: как отличить оригинал от фейка, где лучше покупать
Общество
Поддельные автозапчасти: как отличить оригинал от фейка, где лучше покупать
Умер российский летчик, который не дал террористам угнать самолет
Общество
Умер российский летчик, который не дал террористам угнать самолет
Десерт за копейки — мешаю и в морозилку, кайфую без чувства вины: сладкое без сахара и лишних калорий
Общество
Десерт за копейки — мешаю и в морозилку, кайфую без чувства вины: сладкое без сахара и лишних калорий
Салат «Майская ночь» с курицей, яблоком и редиской: можно слоями, а можно все перемешать
Общество
Салат «Майская ночь» с курицей, яблоком и редиской: можно слоями, а можно все перемешать
Высыпаю пачку замороженных овощей в противень и с ужином не заморачиваюсь: рецепт-выручайка — тут и мясо, и гарнир
Общество
Высыпаю пачку замороженных овощей в противень и с ужином не заморачиваюсь: рецепт-выручайка — тут и мясо, и гарнир
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экономист оценил, насколько выгодно оформить отпуск в мае
Бивол и Бетербиев не смогли договориться о месте третьего боя
В Сызрани раскрыли состояние госпитализированных после обрушения подъезда
В Ташкенте состоялась выставка «ИННОПРОМ. Центральная Азия»
Власти Самарской области сделали заявление о помощи погибшим в Сызрани
В Сызрани ввели режим ЧС регионального характера после атаки дронов
Губернатор раскрыл последствия атаки ВСУ на Сызрань
Суд Москвы решит судьбу пенсионерки, толкнувшей девочку на пути в метро
Невидимый рынок: как производители преформ влияют на стоимость напитков
Автоюрист ответил, может ли водитель отказаться от медосвидетельствования
«Стягивают всех»: полковник о резервах ВСУ в Сумской области
Адвокат рассказал, сколько экс-муж Лерчек пробудет в «Бутырке»
Путин проведет совещание с правительством по поводу Арктики
Подмосковные врачи спасли глаз школьнику после несчастного случая на рыбалке
Житель Сызрани рассказал, чем был снаряжен упавший во дворе дома дрон ВСУ
Стало известно, когда ЕС может согласовать кредит Украине в обход Венгрии
ЦБ опроверг слухи о платных переводах по СБП с 1 мая
В Госдуме ответили, почему Киев не получит ни копейки из кредитных €90 млрд
Две сотни туристов застряли на горе из-за полиции
В России взлетел спрос на путешествия в эстетике советской эпохи
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

Домашние конфеты «Коровка» за 30 минут — беру сметану и масло: вкуснее магазинных и без химии
Общество

Домашние конфеты «Коровка» за 30 минут — беру сметану и масло: вкуснее магазинных и без химии

