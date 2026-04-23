Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 апреля 2026 в 09:47

Больше, чем просто «Мимоза»: готовлю с сайрой, а еще раскрываю мой секрет нежности

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Особенность этого рецепта — добавление сильно охлажденного сливочного масла. Оно, тая, обволакивает ингредиенты, создавая по-настоящему нежную, бархатистую текстуру, которая выгодно отличает этот вариант от других интерпретаций «Мимозы».

Что понадобится

Консервированная сайра в масле — 1 банка (240 г), рис длиннозерный — 100 г, яйца — 4 шт., репчатый лук — 1 шт. (средняя), яблочный уксус — 2–3 ст. л., укроп — 3–4 веточки, сливочное масло — 50 г, майонез — 100–150 мл, соль, черный молотый перец — по вкусу.

Как готовлю

Рис тщательно промыть, отварить до готовности в подсоленной воде и полностью остудить. Яйца сварить вкрутую, охладить и очистить.

Лук мелко нарезать, залить яблочным уксусом и оставить мариноваться на 10–15 минут, после слегка отжать. Укроп мелко порубить. Сайру размять вилкой, предварительно слив жидкость. Охлажденное сливочное масло натереть на крупной терке.

В просторной миске соединить остывший рис, размятую сайру, маринованный лук, рубленый укроп и нарезанные кубиками яйца. Добавить натертое масло, посолить, поперчить и аккуратно перемешать. Заправить салат майонезом до желаемой консистенции.

Для лучшего вкуса дать блюду настояться в холодильнике 1–2 часа. Для праздничной подачи можно выложить салат слоями через кондитерское кольцо, слегка утрамбовывая и промазывая майонезом.

Проверено редакцией
Читайте также
«Попкорновая болезнь» вейперов захватила Россию
Общество
«Попкорновая болезнь» вейперов захватила Россию
В Госдуме предложили ввести новый минимум зарплаты в России
Общество
В Госдуме предложили ввести новый минимум зарплаты в России
Вместо скучных сырников — пончики «Кефирные»: пышные, румяные, с хрустящей корочкой
Общество
Вместо скучных сырников — пончики «Кефирные»: пышные, румяные, с хрустящей корочкой
Творожные шарики летят в кипяток — через 3 минуты подаю нежные «облака»: лучше, чем любые сырники
Общество
Творожные шарики летят в кипяток — через 3 минуты подаю нежные «облака»: лучше, чем любые сырники
Всего три продукта, но мужчины обожают этот салат: готовим с мясом и маринованными огурцами
Общество
Всего три продукта, но мужчины обожают этот салат: готовим с мясом и маринованными огурцами
Общество
рецепты
салаты
рыба
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Посол Ирана заявил об исторической победе над США и Израилем
СК: природоохранного прокурора Ленобласти Зобова заключили под стражу
Евросоюз ограничил импорт российских металлов
Военэксперт оценил последствия ядерных учений Франции и Польши
Завалившим ОГЭ школьникам дали возможность получить профессию
Израиль выразил желание возобновить конфликт с Ираном
«Навсегда»: в Германии заявили о серьезных изменениях в отношениях с РФ
Трамп «проверил на вшивость» союзников по НАТО во время операции в Иране
В «Транснефти» оценили перспективы для прокачки нефти в ФРГ по «Дружбе»
Евросоюз ввел санкции против популярного российского банка
В ГД захотели ввести скидку 50% студентам на билеты перед отбытием поезда
Кабмин выделит миллиард рублей на путевки в лагеря для детей из приграничья
Американка сделала музыкальную подвеску из скелета сестры
Украинцы бегут в панике, «попкорновая» болезнь в РФ: что будет дальше
Россиянка закопала сотни тысяч рублей на кладбище ради «снятия порчи»
«Платить будет Россия»: Медведев о выдаче Киеву Евросоюзом €90 млрд
Двойное убийство: пьяный вахтовик зарезал любовницу и ее годовалого сына
Умер телеведущий Алексей Пиманов: причины, последние дни, «Человек и закон»
Водитель каршеринга сбил пешеходов при попытке уйти от погони
Экс-министр обороны Грузии получил срок за махинации с МРТ-аппаратом
Дальше
Самое популярное
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Регионы

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Общество

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.