Больше, чем просто «Мимоза»: готовлю с сайрой, а еще раскрываю мой секрет нежности

Больше, чем просто «Мимоза»: готовлю с сайрой, а еще раскрываю мой секрет нежности

Особенность этого рецепта — добавление сильно охлажденного сливочного масла. Оно, тая, обволакивает ингредиенты, создавая по-настоящему нежную, бархатистую текстуру, которая выгодно отличает этот вариант от других интерпретаций «Мимозы».

Что понадобится

Консервированная сайра в масле — 1 банка (240 г), рис длиннозерный — 100 г, яйца — 4 шт., репчатый лук — 1 шт. (средняя), яблочный уксус — 2–3 ст. л., укроп — 3–4 веточки, сливочное масло — 50 г, майонез — 100–150 мл, соль, черный молотый перец — по вкусу.

Как готовлю

Рис тщательно промыть, отварить до готовности в подсоленной воде и полностью остудить. Яйца сварить вкрутую, охладить и очистить.

Лук мелко нарезать, залить яблочным уксусом и оставить мариноваться на 10–15 минут, после слегка отжать. Укроп мелко порубить. Сайру размять вилкой, предварительно слив жидкость. Охлажденное сливочное масло натереть на крупной терке.

В просторной миске соединить остывший рис, размятую сайру, маринованный лук, рубленый укроп и нарезанные кубиками яйца. Добавить натертое масло, посолить, поперчить и аккуратно перемешать. Заправить салат майонезом до желаемой консистенции.

Для лучшего вкуса дать блюду настояться в холодильнике 1–2 часа. Для праздничной подачи можно выложить салат слоями через кондитерское кольцо, слегка утрамбовывая и промазывая майонезом.