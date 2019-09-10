https://static.news.ru/photo/8cfde998-d3e3-11e9-9397-fa163e074e61_660.jpg Даниил Пустовалов Фото: Даниил Пустовалов/vk.com

Блогер Даниил Пустовалов, вместе с другими любителями промышленных объектов задержанный силовиками возле Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП) в Подмосковье сообщил детали произошедшего. Он, в частности, разоблачил некоторые утверждения, в том числе те, которые озвучивал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Недавно нас задержали на территории внешнего периметра объекта Роскосмоса. Информация об этой ситуации была в первых строчках всех новостей, однако она не соответствует действительности, — написал Пустовалов на своей странице « ВКонтакте ».

Блогер сообщил, что давно собирался рассказывать подписчикам «интересные вещи, углубляясь в изучение истории нашей страны». В связи с этим, он решил снять видеоролик об испытаниях космических кораблей, их устройстве и том, как зарождалась космонавтика в СССР. В качестве локации был выбран заброшенный корпус НИЦ РКП.

Мы не успели подойти к самому зданию, как нас задержала служба безопасности. Как позже стало ясно, о нашем желании посетить объект они знали заранее, нас сдал свой же товарищ, вычислить которого не составило труда, — продолжил Пустовалов.

По его словам, охранники предприятия провели задержание «максимально корректно». Затем полиция выписала задержанным штраф на 3000 рублей по статье КоАП «Нарушение пропускного режима охраняемого объекта». Когда всех отпустили из отделения, «никто даже не думал, что вскоре поднимется такая шумиха», пояснил блогер.

Далее Пустовалов подчеркнул, что задержанные проникли на территорию не с целью вандализма, как утверждалось в СМИ.

В отделении полиции у нас не нашли никаких предметов, с помощью которых можно было бы навредить объекту, — написал участник неудавшейся экспедиции.

Кроме этого, он опроверг слухи о планах запустить на объекте фейерверк — сотрудники МВД не нашли у задержанных никакой пиротехники.

Мифом назвал Пустовалов слухи о том, что объект собиралось посетить около 50 человек.

Это неправда, сбор нигде не афишировался, нас было 14 человек, и каждый знал друг друга, — обратил внимание читателей блогер.

Также он сделал акцент на то, что задержанные не являются «экстремистами и террористами» с «интересными гражданствами», как утверждал ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Наша компания не придерживается никаких радикальных политических взглядов (это можно проследить в сети), а среди нас был всего один украинец, наш друг из Киева, который приехал на пару дней, чтобы посмотреть Москву, — отметил Пустовалов.

Как писал News.ru, ранее руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин, не ссылаясь на какие-либо данные или источники, сообщил, что на территорию НИЦ РКП в подмосковном городе Пересвете якобы проникли лица с «интересным» гражданством и политической принадлежностью.

До этого, в ряде официальных СМИ публиковались утверждения, что на объект Роскосмоса якобы попали 50 злоумышленников, хотя в реальности служба безопасности НИЦ РКП задержала 14 человек, а до этого ещё троих.