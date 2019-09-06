https://static.news.ru/photo/62ad6c2e-d224-11e9-8d49-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Служба безопасности Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП, входит в Роскосмос) задержала 14 человек, которые собирались проникнуть на территорию предприятия, сообщается на сайте госкорпорации.

Утром 8 сентября <…> произведено задержание сначала двух, а позднее ещё двенадцати человек. Все задержанные лица были отправлены в отдел полиции, — говорится в сообщении.

Как ранее писал News.ru, на северо-востоке Москвы в день тишины 7 сентября за незаконную агитацию задержали нескольких человек, среди них был один из кандидатов в Мосгордуму.