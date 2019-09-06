Служба безопасности Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП, входит в Роскосмос) задержала 14 человек, которые собирались проникнуть на территорию предприятия, сообщается на сайте госкорпорации.
Утром 8 сентября <…> произведено задержание сначала двух, а позднее ещё двенадцати человек. Все задержанные лица были отправлены в отдел полиции, — говорится в сообщении.
Как ранее писал News.ru, на северо-востоке Москвы в день тишины 7 сентября за незаконную агитацию задержали нескольких человек, среди них был один из кандидатов в Мосгордуму.