https://static.news.ru/photo/210a1d2c-d214-11e9-87ba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

На северо-востоке Москвы в день тишины 7 сентября за незаконную агитацию задержали нескольких человек, среди них был один из кандидатов в Мосгордуму. Об этом сообщил член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

На территории Северо-Восточного округа были задержаны несколько граждан, которые раздавали агитационные листовки в пользу одного из кандидатов. И сам этот кандидат тоже был задержан вместе с ними, — цитирует РИА Новости Реута.

Полицейские изъяли несколько сотен листовок.

Реут привёл в пример ещё одно предвыборное происшествие, когда житель района Дорогомилово пришёл на свой участок проголосовать досрочно, но устроил скандал и побил охранника. Предположительно, он уже отличался неадекватным поведением на предыдущих выборах.

Как писал News.ru, председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова запустила работу информационного центра в ЦИК. В центре установлены экраны, на которых будут отображаться данные о явке на выборах.

В единый день голосования выборы разного уровня проходят в 85 субъектах федерации. В разных регионах выбирают депутатов областных и местных парламентов, глав муниципальных образований и губернаторов. Также проходят довыборы в Госдуму по четырём одномандатным округам.