https://static.news.ru/photo/854bc9aa-d20c-11e9-933f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова запустила работу информационного центра в ЦИК.

Мы открываем информационный центр. Желаем всем провести выборы достойно, — сказала Памфилова.

В центре установлены экраны, на которых будут отображаться данные о явке на выборах.

В единый день голосования выборы разного уровня проходят в 85 субъектах федерации. В разных регионах выбирают депутатов областных и местных парламентов, глав муниципальных образований и губернаторов. Также проходят довыборы в Госдуму по четырём одномандатным округам.

Как ранее писал News.ru, президент РФ Владимир Путин утром 8 сентября приехал на выборы в Мосгордуму. Избирательным участком, где глава государства традиционно отдаёт свой голос, является участок № 2151 — в Российской академии наук.