Президент РФ Владимир Путин утром 8 сентября приехал на выборы в Мосгордуму. Избирательным участком, где глава государства традиционно отдаёт свой голос, является участок № 2151 — в Российской академии наук.
8 сентября москвичи могут проголосовать на 3,6 тысячи участков. В выборах депутатов столичного парламента принимают участие 225 кандидатов.
В единый день голосования выборы разного уровня проходят в 85 субъектах федерации. В разных регионах выбирают депутатов областных и местных парламентов, глав муниципальных образований и губернаторов. Также проходят довыборы в Госдуму по четырём одномандатным округам.
Как ранее писал News.ru, день тишины перед выборами в России прошёл без серьёзных нарушений. Об этом сообщил в воскресенье, 8 сентября, зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев.