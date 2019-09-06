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Типография в Севастополе перепечатала более 220 тысяч избирательных бюллетеней из-за технического сбоя за день до выборов в заксобрание. Из-за ошибки бюллетени не принимались комплексами обработки, заявил глава избиркома региона Сергей Даниленко.

Вчера комиссии должны были проводить тренировки и тестирование на КОИБах (комплексы обработки избирательных бюллетеней. — News.ru) с реальными бюллетенями. На всех участках, где установлены КОИБы, бюллетени не были приняты, —...