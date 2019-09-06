https://static.news.ru/photo/2a9b7096-d1fd-11e9-bcfc-fa163e074e61_660.jpg Николай Булаев Фото: cikrf.ru

День тишины перед выборами в России прошёл без серьёзных нарушений. Об этом сообщил в воскресенье, 8 сентября, зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев.

День тишины прошёл в полном спокойствии. Я вчера [7 сентября] на работе не видел серьёзных жалоб, может, они поступили в ночь, — сказал Булаев журналистам.

Булаев предположил, что «кандидаты и партии успокоились». По его словам, сообщений о серьёзных нарушениях по горячей линии ЦИК не получала.

Ранее глава Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами Алексей Венедиктов сообщил, что на выборах депутатов в Мосгордуму досрочно проголосовало более 28 тысяч жителей столицы.

В единый день голосования 8 сентября в России пройдут региональные и федеральные выборы.