https://static.news.ru/photo/59e5999c-d1fa-11e9-b964-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

На выборах депутатов в Московскую городскую думу проголосовало более 28 тысяч жителей столицы, сообщил глава Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами Алексей Венедиктов в своём канале в Telegram.

Досрочное голосование в Москве — 28 079 из 7,2 миллиона (0,39%), — написал Венедиктов.

Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. Изначально были зарегистрированы 233 кандидата, среди них 171 — представители партий, 62 — самовыдвиженцы, 57 человек получили отказ.

Выборы в депутаты Мосгордумы проходят в воскресенье, 8 сентября.

Как ранее писал News.ru, следователи нашли бюллетени для голосования в штабе Алексея Навального в Санкт-Петербурге. По данному факту они назначили проверку.