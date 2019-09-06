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Следователи нашли бюллетени для голосования в штабе Алексея Навального в Санкт-Петербурге. По данному факту они назначили проверку.

Обыски в помещении на Вознесенском проспекте прошли после поступившего в правоохранительные органы заявления.

В ходе осмотра штаба в туалетном помещении было обнаружено несколько десятков бюллетеней для голосования на выборах высшего должностного лица Санкт-Петербурга — Губернатора Санкт-Петербурга, — говорится в сообщении СК.

По словам сотрудников штаба, силовики вломились в организацию в масках. Внутрь помещения не пропускали юриста и координатора штаба. Сами стражи порядка сообщили, что ищут бюллетени, которые готовятся для вбросов на выборах 8 сентября. При этом они задержали двух сторонников Навального, которые вели съемку происходящего. Их посадили в автозак и увезли в отделение полиции.

В итоге, как сообщает Twitter штаба, «в туалете нашли какие-то непонятные избирательные бюллетени». В организации предполагают, что их подбросили. Перед приходом силовиков возле входа в здание были замечены подозрительные люди.

Истинной целью прихода следователей было помешать в организации работы наблюдателей, считают в штабе Навального.

Все эти папки — это направления на выборы для наблюдателей.

Следственный комитет перерывает все наши бумаги, которые есть в штабе, и конечно их цель — это забрать направления. pic.twitter.com/uI8pXCLTq2 — Olya Guseva (@GusevaOlyaa) 7 сентября 2019 г.

8 августа у сотрудников ФБК следователи провели серию обысков. СК РФ возбудил уголовное дело о легализации средств на сумму 1 млрд рублей сотрудниками фонда Навального. Следователи полагают, что имеющие отношение к деятельности ФБК лица с января 2016 года по декабрь 2018-го получили крупную сумму от третьих лиц в рублях и иностранной валюте. СК считает, что средства были получены преступным путём, писал News.ru.