Фото: Сергей Булкин/News.ru

Сотрудники полиции в масках пришли с обыском в петербургский штаб Алексея Навального. Силовики считают, что в организации «готовили бюллетени для вброса» на предстоящих выборах.

О причинах следственных действий сотрудникам штаба заявили сами стражи порядка:

В помещение не пускают координатора и юриста штаба, сообщил директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.

Двух сторонников Навального при этом задержали. Их посадили в автозак и везут в отделение полиции.

    8 августа у сотрудников ФБК следователи провели серию обысков. Ранее СК РФ возбудил уголовное дело о легализации средств на сумму 1 млрд рублей сотрудниками фонда Навального. Следователи полагают, что имеющие отношение к деятельности ФБК лица с января 2016 года по декабрь 2018-го получили крупную сумму от третьих лиц в рублях и иностранной валюте. СК считает, что средства были получены преступным путём, писал News.ru.

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