https://static.news.ru/photo/aa07ef76-d15d-11e9-9f69-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/News.ru
Сотрудники полиции в масках пришли с обыском в петербургский штаб Алексея Навального. Силовики считают, что в организации «готовили бюллетени для вброса» на предстоящих выборах.
О причинах следственных действий сотрудникам штаба заявили сами стражи порядка:
В наш штаб пришли люди по сообщению 02. Утверждают, что у нас тут готовятся бюллетени для вброса на выборах. С сотрудниками — 2 женщины с камерами эшника и непонятный высокий человек в маске, чёрных очках и в капюшоне.
8 августа у сотрудников ФБК следователи провели серию обысков. Ранее СК РФ возбудил уголовное дело о легализации средств на сумму 1 млрд рублей сотрудниками фонда Навального. Следователи полагают, что имеющие отношение к деятельности ФБК лица с января 2016 года по декабрь 2018-го получили крупную сумму от третьих лиц в рублях и иностранной валюте. СК считает, что средства были получены преступным путём, писал News.ru.