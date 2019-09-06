https://static.news.ru/photo/aa07ef76-d15d-11e9-9f69-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Сотрудники полиции в масках пришли с обыском в петербургский штаб Алексея Навального. Силовики считают, что в организации «готовили бюллетени для вброса» на предстоящих выборах.

О причинах следственных действий сотрудникам штаба заявили сами стражи порядка:

В наш штаб пришли люди по сообщению 02. Утверждают, что у нас тут готовятся бюллетени для вброса на выборах.

С сотрудниками — 2 женщины с камерами эшника и непонятный высокий человек в маске, чёрных очках и в капюшоне. — Olya Guseva (@GusevaOlyaa) 7 сентября 2019 г.

В помещение не пускают координатора и юриста штаба, сообщил директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.

В Санкт-Петербурге в штаб пришла полиция в масках, обыск. Координатора и юриста внутрь не пускают.

Там шла выдача направлений. — Ivan Zhdanov (@IoannZH) 7 сентября 2019 г.

Двух сторонников Навального при этом задержали. Их посадили в автозак и везут в отделение полиции.

Канал "Штаб" приехал в Санкт-Петербург, что бы освещать предстоящие выборы. Но что-то пошло не так... https://t.co/QYzBHMRM2P — «Штаб». За кадром (@shtab_kek) 7 сентября 2019 г.

В петербургский штаб пришли полицейские. Видимо, товарищ с лопатой уж очень боится «Умного голосования» pic.twitter.com/0RiWAWilaX — Штаб Навального в Петербурге (@teamnavalny_spb) 7 сентября 2019 г.

8 августа у сотрудников ФБК следователи провели серию обысков. Ранее СК РФ возбудил уголовное дело о легализации средств на сумму 1 млрд рублей сотрудниками фонда Навального. Следователи полагают, что имеющие отношение к деятельности ФБК лица с января 2016 года по декабрь 2018-го получили крупную сумму от третьих лиц в рублях и иностранной валюте. СК считает, что средства были получены преступным путём, писал News.ru.