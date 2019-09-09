https://static.news.ru/photo/e2a601ce-d31a-11e9-9622-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Рогозин Фото: Roscosmos/Twitter.com/Global Look Press

Руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин раскрыл некоторые подробности попытки проникновения на территорию Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП) в подмосковном городе Пересвет. Он обратил снимание на политическую принадлежность и гражданство задержанных.

Это выяснит полиция, кто они такие. Если у них там кое-что нашли, в том числе то, что не связано с фотоаппаратами <...>. Там много чего интересного нашли. Не только полиция будет <...> интересоваться. Там и политическая принадлежность, и гражданство у ребят интересные, — цитирует Рогозина РИА Новости .

По его словам, посторонних задержали не на охраняемой территории предприятия, где располагается база для тестирования ракетных двигателей, а на участке, сдаваемом в аренду. Это, как сказал Рогозин, «большой внешний периметр нашего предприятия».

По данным Роскосмоса, в ночь с 7 на 8 сентября на территорию предприятия, чтобы испортить оборудование, якобы пытались проникнуть около 50 человек.

Как писал News.ru, служба безопасности НИЦ РКП задержала 14 злоумышленников, которые собирались проникнуть на территорию предприятия. До этого охрана задержала ещё трех человек, которые якобы собирались сфотографировать закрытые объекты с крыши и выложить снимки в Сеть.