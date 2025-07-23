Без яиц, муки и выпечки — до неприличия простой и вкуснющий десерт

Постное тирамису — это нежный и воздушный десерт, который готовится без яиц, молока и муки. Он сочетает в себе слои пропитанного кофе печенья и сливочного крема на основе кешью. Такой десерт понравится не только тем, кто соблюдает пост, но и всем любителям сладкого.
Ингредиенты:
- кешью — 200 г;
- кокосовые сливки — 100 мл;
- кленовый сироп — 3 ст. л.;
- ванилин — 1 ч. л.;
- печенье савоярди — 300 г;
- кофе — 100 мл;
- сахар — 1 ст. л.;
- какао-порошок — для украшения.
Приготовление:
- Замочите кешью на 4 часа, смешайте с остальными ингредиентами для крема.
- Печенье обмакните в кофе с сахаром.
- Выложите слоями в форму: печенье — крем — какао.
- Повторите слои, охладите 6 часов.
- Перед подачей посыпьте какао.
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