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23 июля 2025 в 13:25

Без яиц, муки и выпечки — до неприличия простой и вкуснющий десерт

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Постное тирамису — это нежный и воздушный десерт, который готовится без яиц, молока и муки. Он сочетает в себе слои пропитанного кофе печенья и сливочного крема на основе кешью. Такой десерт понравится не только тем, кто соблюдает пост, но и всем любителям сладкого.

Ингредиенты:

  • кешью — 200 г;
  • кокосовые сливки — 100 мл;
  • кленовый сироп — 3 ст. л.;
  • ванилин — 1 ч. л.;
  • печенье савоярди — 300 г;
  • кофе — 100 мл;
  • сахар — 1 ст. л.;
  • какао-порошок — для украшения.

Приготовление:

  1. Замочите кешью на 4 часа, смешайте с остальными ингредиентами для крема.
  2. Печенье обмакните в кофе с сахаром.
  3. Выложите слоями в форму: печенье — крем — какао.
  4. Повторите слои, охладите 6 часов.
  5. Перед подачей посыпьте какао.

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тирамису
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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