Без яиц, муки и выпечки — до неприличия простой и вкуснющий десерт

Без яиц, муки и выпечки — до неприличия простой и вкуснющий десерт

Постное тирамису — это нежный и воздушный десерт, который готовится без яиц, молока и муки. Он сочетает в себе слои пропитанного кофе печенья и сливочного крема на основе кешью. Такой десерт понравится не только тем, кто соблюдает пост, но и всем любителям сладкого.

Ингредиенты:

кешью — 200 г;

кокосовые сливки — 100 мл;

кленовый сироп — 3 ст. л.;

ванилин — 1 ч. л.;

печенье савоярди — 300 г;

кофе — 100 мл;

сахар — 1 ст. л.;

какао-порошок — для украшения.

Приготовление:

Замочите кешью на 4 часа, смешайте с остальными ингредиентами для крема. Печенье обмакните в кофе с сахаром. Выложите слоями в форму: печенье — крем — какао. Повторите слои, охладите 6 часов. Перед подачей посыпьте какао.

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