11 августа 2025 в 16:30

Без возни и стерилизации! Хрустящие медовые огурчики на зиму!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Медовые огурцы: зимняя сладость с пикантной кислинкой. Устали от обычных соленых огурцов? Попробуйте нежную альтернативу — медовые огурчики! Этот рецепт сочетает сладость цветочного меда, легкую остроту чеснока и аппетитную кислинку уксуса. Такая закуска удивит гостей и станет любимой зимней традицией в вашей семье.

Секретный рецепт:
Возьмите 1 кг крепких огурцов (лучше корнишонов), тщательно промойте и обрежьте кончики. В стерильные банки уложите на дно 3 зубчика чеснока, зонтик укропа и 5 горошин черного перца. Плотно заполните банки огурцами — целиком или нарезанными кружочками. В кастрюле соедините 1 л воды, 2 ст. л. меда, 1 ст. л. соли и 50 мл уксуса. Доведите до кипения, помешивая, пока мед не растворится. Кипящим маринадом залейте огурцы, сразу закатайте крышками. Переверните банки, укутайте пледом и оставьте медленно остывать — так огурчики пропитаются медовым ароматом.

Через 2 недели вы получите удивительные хрустящие огурцы с тонким медовым послевкусием. Они идеальны к печеной картошке, жареному мясу или просто с черным хлебом. А еще это отличный подарок — никто не угадает секретный ингредиент!

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные кабачковые палочки с чесноком в панировке.

огурцы
рецепты
соленья
домашние заготовки
Мария Левицкая
М. Левицкая
