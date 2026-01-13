Без полива, прополки и подкормки: этот многолетник выживет везде и будет цвести с июня по сентябрь

Если вы ищете самый бесхлопотный цветок для дачи, который при этом будет радовать вас цветением с июня по сентябрь, то ваш выбор очевиден — это эхинацея. Она выживет везде без полива, прополки и подкормки.

Этот многолетник — настоящий подарок для занятых или начинающих садоводов. Его главные преимущества — феноменальная выносливость и потрясающее долгое цветение. Посадив эхинацею на солнечное место, вы практически забудете о ней: она засухоустойчива, не требует частого полива, не нуждается в сложных подкормках и не подвержена болезням.

При этом с июля и до самых заморозков она будет украшать ваш сад крупными яркими «ромашками» розового, малинового, желтого, оранжевого или даже зеленого цвета — в зависимости от сорта. Ее крепкие цветоносы не полегают от ветра и дождя.

