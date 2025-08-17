Без гнилья и болезней: как отличить элитные луковицы тюльпанов от брака

Идеальное время для покупки луковиц тюльпанов с июля по сентябрь, когда они находятся в состоянии покоя. Рассказываем, как отличить элитные луковицы от брака, чтобы были без гнилья и болезней.

Чтобы купить качественные луковицы тюльпанов, обращайте внимание на размер (оптимально 3–4 см в диаметре), плотность (должны быть тяжелыми и упругими, как спелый апельсин) и целостность чешуи (без трещин, плесени и мягких пятен). Проверьте донце — на нем должны быть четкие корневые бугорки, но без проросших корешков.

Покупайте луковицы в июле — сентябре и храните их в прохладе (+17–20 °C) до посадки. Избегайте экземпляров с посторонним запахом или пятнами — это признаки болезней. Для надежности приобретайте посадочный материал в специализированных магазинах или у проверенных производителей — так вы получите гарантированно здоровые луковицы с маркировкой сорта.

