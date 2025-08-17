Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
17 августа 2025 в 14:31

Без гнилья и болезней: как отличить элитные луковицы тюльпанов от брака

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Идеальное время для покупки луковиц тюльпанов с июля по сентябрь, когда они находятся в состоянии покоя. Рассказываем, как отличить элитные луковицы от брака, чтобы были без гнилья и болезней.

Чтобы купить качественные луковицы тюльпанов, обращайте внимание на размер (оптимально 3–4 см в диаметре), плотность (должны быть тяжелыми и упругими, как спелый апельсин) и целостность чешуи (без трещин, плесени и мягких пятен). Проверьте донце — на нем должны быть четкие корневые бугорки, но без проросших корешков.

Покупайте луковицы в июле — сентябре и храните их в прохладе (+17–20 °C) до посадки. Избегайте экземпляров с посторонним запахом или пятнами — это признаки болезней. Для надежности приобретайте посадочный материал в специализированных магазинах или у проверенных производителей — так вы получите гарантированно здоровые луковицы с маркировкой сорта.

Ранее был назван многолетник, который пышно цветет все лето без единой подкормки.

тюльпаны
цветы
клумбы
растения
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Британская ведущая возмутилась льготам беженцев и покинула эфир
Политолог ответил, почему Зеленский может оказаться в тюрьме Гуантанамо
Эпичная поездка дальнобойщика на полыхающем грузовике попала на видео
Фон дер Ляйен раскрыла, когда будет готов новый пакет санкций против России
Путин и Лукашенко поговорили после исторических событий
Экономист оценил вероятность дефолта в России в 2025 году
Учительница русского языка на Аляске расплакалась в день визита Путина
Юрист объяснил, законны ли штрафы за нарушения ПДД по фото c телефона
Водители выстроились в небывалую очередь у Крымского моста
Умер известный актер дубляжа из «Лесной братвы» и «Ким Пять-с-плюсом»
Стало известно, кому будут блокировать деньги на сим-карте с 1 сентября
В центре Киева произошла стрельба
Зеленский провел переговоры с фон дер Ляйен в Брюсселе
«Анализируют обстановку»: в Белоруссии заявили о воздушной активности НАТО
В ГД ответили, зачем лидеры ЕС поедут с Зеленским на встречу с Трампом
Лавров и Рубио обменялись шутками о галстуке госсекретаря США на Аляске
Зеленского высмеяли за желание «подержать за руку» фон дер Ляйен на саммите
ВСУ попытались атаковать Смоленскую АЭС
Вучич пообещал решительный ответ на беспорядки в Сербии
В Союзе пенсионеров предложили россиянам самим копить на старость
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт
Общество

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Общество

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.