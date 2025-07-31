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31 июля 2025 в 07:31

Ни грамма удобрений за все лето, полив только в засуху: чудо-многолетник

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если вы ищете многолетник, который будет пышно цвести все лето без единой подкормки, обратите внимание на котовник Фассена — этот неприхотливый красавец с сиренево-голубыми соцветиями прекрасно обходится без подкормок.

Он растет даже на бедных почвах, устойчив к засухе и не требует ни грамма удобрений за все лето, довольствуясь естественными осадками. Котовник цветет с июня до конца лета, а если обрезать отцветшие стебли — может дать вторую волну цветения. Его ароматные листья привлекают пчел и бабочек, а уход ограничивается минимальным поливом и только в сильную засуху. Этот чудо-многолетник идеален для «сада выходного дня» — посадил и забыл!

Ранее стало известно, что делать, если петунии начали чахнуть и умирать. Этот трюк вернет цветы к жизни.

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