Ни грамма удобрений за все лето, полив только в засуху: чудо-многолетник

Ни грамма удобрений за все лето, полив только в засуху: чудо-многолетник

Если вы ищете многолетник, который будет пышно цвести все лето без единой подкормки, обратите внимание на котовник Фассена — этот неприхотливый красавец с сиренево-голубыми соцветиями прекрасно обходится без подкормок.

Он растет даже на бедных почвах, устойчив к засухе и не требует ни грамма удобрений за все лето, довольствуясь естественными осадками. Котовник цветет с июня до конца лета, а если обрезать отцветшие стебли — может дать вторую волну цветения. Его ароматные листья привлекают пчел и бабочек, а уход ограничивается минимальным поливом и только в сильную засуху. Этот чудо-многолетник идеален для «сада выходного дня» — посадил и забыл!

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