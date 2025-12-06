Беру яблоки и корицу — шарлотка отдыхает! Готовлю яблочные пончики в духовке: без фритюра и за 20 минут

Классическая шарлотка — это вкусно, но порой хочется той же яблочно-коричной идиллии в новом, более изящном и удобном формате. Эти пончики — идеальное решение: они сохраняют весь аромат осени, но готовятся в духовке, что делает их легче и полезнее жареных во фритюре аналогов. Они получаются невероятно мягкими и влажными внутри благодаря сочным яблокам, а снаружи покрываются нежной, слегка хрустящей корочкой. Это идеальный завтрак или полдник для всей семьи — дети будут в восторге от сладких «бубликов», а взрослые оценят простоту приготовления и возможность насладиться любимым вкусом без лишних калорий и хлопот с большим количеством масла.

Для приготовления вам понадобится: 2 крупных яблока, 200 г муки, 2 яйца, 100 г сахара, 100 мл кефира или натурального йогурта, 50 мл растительного масла, 1 ч. л. разрыхлителя, 1 ч. л. корицы, щепотка соли и сахарная пудра для подачи. Яблоки очистите от кожуры и сердцевины, натрите на крупной терке. В глубокой миске взбейте яйца с сахаром и щепоткой соли до легкой пены. Добавьте кефир и растительное масло, перемешайте. Всыпьте просеянную муку с разрыхлителем и корицей, аккуратно замесите однородное тесто консистенции густой сметаны. Введите в тесто натертые яблоки и перемешайте. Форму для выпечки (например, для маффинов) смажьте маслом или используйте силиконовую. Разложите тесто, заполняя формочки на 2/3. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 18–20 минут до сухой зубочистки и золотистого цвета. Дайте пончикам немного остыть в форме, затем извлеките. Подавайте, обильно посыпав сахарной пудрой, можно сбрызнуть медом или подать с шариком ванильного мороженого.

