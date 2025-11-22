Международный муниципальный форум стран БРИКС
Беру мясо, соленые огурцы, лук — и готовлю салат «Шахтерский»: сытный, без майонеза

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Беру мясо, соленые огурцы, лук — и готовлю салат «Шахтерский». Это легендарное, сытное и невероятно ароматное блюдо, которое готовится без майонеза и станет главным блюдом на праздничном столе.

Его рецепт прост, но уникален за счет горячей заправки. Вам понадобится: 400 г отварной говядины, 3-4 соленых огурца, 1 крупная луковица (лучше красный), 2 зубчика чеснока, 5 ст. л. растительного масла, 1 ч. л. паприки, соль, черный перец по вкусу. Говядину и огурцы нарежьте соломкой, лук — тонкими полукольцами. Выложите все в салатник. На сковороде сильно разогрейте масло, добавьте измельченный чеснок и паприку, тут же снимите с огня, чтобы специи не подгорели. Немедленно полейте салат этой ароматной кипящей заправкой через сито и быстро перемешайте.

Вкус этого салата — это насыщенная мясная основа, пикантная кислинка соленых огурцов, сладость лука и мощнейший букет обжаренного чеснока с дымной паприкой, который раскрывается благодаря горячему маслу. Просто, сытно и незабываемо!

Ранее стало известно, как приготовить салат «Красное море» с крабовыми палочками: простой рецепт без слоев и времени на пропитку.

