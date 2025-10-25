Беру фарш, капусту и готовое тесто — ленивый ужин. Грузинский слоеный пирог — очень вкусный и хрустящий

В сумасшедшем ритме жизни так важно иметь под рукой рецепты, которые позволяют без лишних хлопот создать по-настоящему вкусное и сытное блюдо. Этот слоеный пирог с фаршем и капустой — именно тот случай, когда минимум усилий дает максимально впечатляющий результат. Он сочетает в себе хрустящую текстуру бездрожжевого теста, сочную мясную начинку и нежность тушеных овощей, создавая идеальный баланс вкусов. Такой пирог станет настоящей звездой любого застолья — будь то семейный ужин в будний день или дружеская вечеринка. Его презентабельный вид и насыщенный аромат не оставят равнодушными даже самых искушенных гостей, а вы сэкономите время и силы для общения с близкими.

Для приготовления вам понадобится: 500 г слоеного бездрожжевого теста, 400 г мясного фарша, 300 г белокочанной капусты, 1 луковица, 1 морковь, 100 г твердого сыра, 1 яйцо, 3 ст. л. молока, специи и зелень по вкусу. Лук и морковь мелко нарежьте и обжарьте до мягкости. Добавьте фарш и обжаривайте до полуготовности. Капусту нашинкуйте, добавьте к фаршу и тушите под крышкой 10–15 минут. Посолите, поперчите, добавьте зелень. Тесто раскатайте в два пласта. Один выложите в форму, сделав бортики. Равномерно распределите начинку. Вторым пластом накройте пирог, защипните края. Смешайте яйцо с молоком и смажьте поверхность. Выпекайте 30м35 минут при 180 °C. За 10 минут до готовности посыпьте тертым сыром.

Ранее сообщалось, как испечь обалденно вкусный осетинский пирог картоф-козоджын с нежным тестом и сочной картофельно-грибной начинкой.