Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 августа 2025 в 18:54

Беру цветную капусту и фарширую — рецепт, который захочется повторить

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Фаршированная цветная капуста с грибами — простой и эффектный ужин. Нежная капуста, ароматная грибная начинка и золотистая сырная корочка. Отличный выбор, если хочется чего-то вкусного и легкого без мяса.

Ингредиенты:

  • цветная капуста — 1 кочан (около 800 г);
  • молоко — 1 стакан;
  • вода — 1 л;
  • грибы — 500 г;
  • сливочное масло — 100 г;
  • тертый сыр — 300 г;
  • соль — по вкусу.

Приготовление:

  1. Капусту очистить от листьев, оставить целой.
  2. Варить 10 минут в молоке с водой, остудить.
  3. Аккуратно вырезать сердцевину, оставив стенки 1,5–2 см.
  4. Грибы мелко нарезать и обжарить на половине масла до золотистости.
  5. Добавить остальное масло и 200 г сыра, перемешать.
  6. Наполнить капусту грибной массой, посыпать оставшимся сыром.
  7. Запекать при 180 °C 20–25 минут до румяной корочки.

Ранее также сообщалось об очень простом рецепте завтрака. Эти рулеты вы можете приготовить за считаные минуты, поразив семью вкуснейшим блюдом.

еда
рецепты
овощи
капуста
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сына экс-главнокомандующего ВМФ России заподозрили в мошенничестве
Возле резиденции Путина задержали странного человека
Россияне оценили сообщения о блокировке WhatsApp осенью
Труп год гнил в лесу: маньяк из Череповца хранил трусы всех своих жертв
Знойная жара до +40 градусов? Погода в Москве в конце августа: чего ждать
Два новорожденных северных олененка пополнили Ленинградский зоопарк
Между Москвой и популярным курортом запустят новый поезд
Зонт не спасет. Москву накрыло сильным дождем: самые яркие кадры непогоды
В Подмосковье мигрант с ножом напал на спасателя
Швейцария раскрыла, как она ответит США на рекордно высокие пошлины
Известный продюсер дал прогноз на второй брак Дибровой
В МИД РФ назначили главу департамента Северной Атлантики
На Западе ополчились против Трампа за попытки запугать Россию
Женщины устроили погоню за извращенцем в колготках
Российскому алкогиганту предложили перейти на торговлю хлебом
«Все свелось к политическому шоу»: Захарова о диалоге стран ОБСЕ
США предрекли экономические риски из-за инвестирования в ИИ
Подполье узнало о ракетном ударе по складу горюче-смазочных материалов
«Поставляют оружие наркокартелям»: раскрыта связь ВСУ с колумбийской мафией
Отдых в Турции, дом за $4 млн: как Овечкин тратит миллионы от НХЛ
Дальше
Самое популярное
Атака ВСУ на Сочи ночью 3 августа: последствия, разрушения, есть ли жертвы
Регионы

Атака ВСУ на Сочи ночью 3 августа: последствия, разрушения, есть ли жертвы

Без муки и лишнего жира: готовим хрустящие кабачковые оладьи на 85 ккал
Общество

Без муки и лишнего жира: готовим хрустящие кабачковые оладьи на 85 ккал

Путин добил Трампа, «Искандеры» в Изюме, ультиматум Пугачевой: что дальше
Россия

Путин добил Трампа, «Искандеры» в Изюме, ультиматум Пугачевой: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.