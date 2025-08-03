Беру цветную капусту и фарширую — рецепт, который захочется повторить

Беру цветную капусту и фарширую — рецепт, который захочется повторить

Фаршированная цветная капуста с грибами — простой и эффектный ужин. Нежная капуста, ароматная грибная начинка и золотистая сырная корочка. Отличный выбор, если хочется чего-то вкусного и легкого без мяса.

Ингредиенты:

цветная капуста — 1 кочан (около 800 г);

молоко — 1 стакан;

вода — 1 л;

грибы — 500 г;

сливочное масло — 100 г;

тертый сыр — 300 г;

соль — по вкусу.

Приготовление:

Капусту очистить от листьев, оставить целой. Варить 10 минут в молоке с водой, остудить. Аккуратно вырезать сердцевину, оставив стенки 1,5–2 см. Грибы мелко нарезать и обжарить на половине масла до золотистости. Добавить остальное масло и 200 г сыра, перемешать. Наполнить капусту грибной массой, посыпать оставшимся сыром. Запекать при 180 °C 20–25 минут до румяной корочки.

Ранее также сообщалось об очень простом рецепте завтрака. Эти рулеты вы можете приготовить за считаные минуты, поразив семью вкуснейшим блюдом.