Беру цветную капусту и фарширую — рецепт, который захочется повторить

Фаршированная цветная капуста с грибами — простой и эффектный ужин. Нежная капуста, ароматная грибная начинка и золотистая сырная корочка. Отличный выбор, если хочется чего-то вкусного и легкого без мяса.
Ингредиенты:
- цветная капуста — 1 кочан (около 800 г);
- молоко — 1 стакан;
- вода — 1 л;
- грибы — 500 г;
- сливочное масло — 100 г;
- тертый сыр — 300 г;
- соль — по вкусу.
Приготовление:
- Капусту очистить от листьев, оставить целой.
- Варить 10 минут в молоке с водой, остудить.
- Аккуратно вырезать сердцевину, оставив стенки 1,5–2 см.
- Грибы мелко нарезать и обжарить на половине масла до золотистости.
- Добавить остальное масло и 200 г сыра, перемешать.
- Наполнить капусту грибной массой, посыпать оставшимся сыром.
- Запекать при 180 °C 20–25 минут до румяной корочки.
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