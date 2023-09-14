Baza: актера Любшина экстренно госпитализировали в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Станислав Любшин

Telegram-канал Baza сообщает о госпитализации актера Станислава Любшина, кинодеятеля увезли на машине скорой помощи прямо из Московского художественного театра имени Чехова. По данным канала, врачи подозревают у артиста транзиторную ишемическую атаку головного мозга.

По данным Baza, Любшин попал в больницу 11 сентября, врачи диагностировали у него нарушение кровообращения головного мозга. Mash сообщает, что перед госпитализацией актеру в медпункте измерили давление, верхний показатель которого достиг отметки в 210.

Станислав Любшин является народным артистом РСФСР. Он сыграл одну из главных ролей в фильме Георгия Данелии «Кин-дза-дза!», а также в фильмах «Щит и меч», «Пять вечеров», «Печки-лавочки».

Актер является обладателем ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени, полученным в 2003 года, премии за лучшее исполнение мужской роли в фильме «Пять вечеров» на кинофестивале «Молодое кино» во французской Йере и многими другими наградами.

Ранее сообщалось о госпитализации народного артиста России Юрия Стоянова. СМИ писали, что он оказался в палате отделения терапии с диагнозом «гипертоническая болезнь с высоким риском развития осложнений». Однако юморист опроверг сообщения о своей госпитализации, пояснив, что приехал в больницу проверить свое состояние. Анализы, по его словам, оказались «идеальными».