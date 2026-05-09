09 мая 2026 в 08:15

Бархатный чечевичный суп, который хочется есть большой ложкой: вот мой секрет двойной текстуры

Обычно чечевичный суп — это либо полностью однородное пюре, либо разварная каша. Но здесь я нашел золотую середину. Большую часть чечевицы мы превращаем в шелковистую основу, а меньшую — оставляем целой для приятной плотности. Куриный бульон дает глубину, сливки — мягкость, а обжаренный до хруста бекон добавляет пикантный контраст. Идеальный обед для холодного вечера.

Что понадобится

Чечевица красная — 200 г, бульон куриный — 1,5 л, лук репчатый — 1 шт., морковь — 1 шт., бекон — 100 г, сливки 20% — 100 мл, масло растительное — 2 ст. л., лавровый лист — 2 шт., соль, перец и зелень по вкусу.

Как готовлю

Чечевицу тщательно промываю и замачиваю в холодной воде на 2 часа, затем откидываю на дуршлаг. Морковь нарезаю тонкими ломтиками, лук — средними кубиками, бекон — тонкими полосками. В кастрюле с толстым дном разогреваю масло, обжариваю лук, морковь и чечевицу 3–4 минуты.

Вливаю куриный бульон, добавляю лавровый лист, довожу до кипения и варю под крышкой на слабом огне 30–40 минут до полного размягчения чечевицы. Примерно треть чечевицы вынимаю шумовкой в отдельную миску, а оставшуюся массу вместе с овощами измельчаю блендером до однородного пюре.

Возвращаю в кастрюлю, вливаю сливки, прогреваю, не доводя до кипения, солю и перчу по вкусу. На сухой сковороде обжариваю бекон до хруста. При подаче разливаю суп по тарелкам, добавляю целую чечевицу, хрустящий бекон и свежую зелень.

Дмитрий Демичев
