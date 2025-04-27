Пирамидки из баклажанов в духовке! На гарнир, на закуску — вкуснота

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Пирамидки из баклажанов в духовке! На гарнир, на закуску — вкуснота. Ароматное и низкокалорийное блюдо, которое прекрасно дополнит мясо, рыбу или станет легким вегетарианским ужином. Всего 54 ккал на 100 граммов!

Ингредиенты (на 2 порции)

Баклажаны — 2 средних

Помидоры — 3 шт.

Сыр (моцарелла/фета/сулугуни) — 100 г

Чеснок — 1 зубчик

Оливковое масло — 2 ст. л.

Соль, черный перец — по вкусу

Свежий базилик — 5–6 листьев

Приготовление

1. Подготовка овощей. Баклажаны нарежьте кружками толщиной 1 см, посолите и оставьте на 10 минут (чтобы ушла горечь). Промойте и обсушите. Помидоры нарежьте тонкими дольками. Чеснок измельчите.

2. Сборка. В форму для запекания выложите слоями баклажаны, помидоры, чеснок, базилик, соль, перец, тертый или нарезанный сыр. Сбрызните маслом.

4. Запекание. Готовьте 15–20 минут при 180 °C, пока сыр не расплавится.

Подавайте горячим, украсив листьями базилика. Идеально сочетается с отварной курицей, рисом или киноа, хрустящим хлебом.

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