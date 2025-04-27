Пирамидки из баклажанов в духовке! На гарнир, на закуску — вкуснота. Ароматное и низкокалорийное блюдо, которое прекрасно дополнит мясо, рыбу или станет легким вегетарианским ужином. Всего 54 ккал на 100 граммов!
Ингредиенты (на 2 порции)
- Баклажаны — 2 средних
- Помидоры — 3 шт.
- Сыр (моцарелла/фета/сулугуни) — 100 г
- Чеснок — 1 зубчик
- Оливковое масло — 2 ст. л.
- Соль, черный перец — по вкусу
- Свежий базилик — 5–6 листьев
Приготовление
1. Подготовка овощей. Баклажаны нарежьте кружками толщиной 1 см, посолите и оставьте на 10 минут (чтобы ушла горечь). Промойте и обсушите. Помидоры нарежьте тонкими дольками. Чеснок измельчите.
2. Сборка. В форму для запекания выложите слоями баклажаны, помидоры, чеснок, базилик, соль, перец, тертый или нарезанный сыр. Сбрызните маслом.
4. Запекание. Готовьте 15–20 минут при 180 °C, пока сыр не расплавится.
Подавайте горячим, украсив листьями базилика. Идеально сочетается с отварной курицей, рисом или киноа, хрустящим хлебом.
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