Ацецили с баклажанами — грузинская закуска! Полезный перекус или гарнир

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Ацецили с баклажанами — легкая грузинская закуска. Этот традиционный грузинский салат поражает своей простотой и насыщенным вкусом. Идеальный вариант для полезного перекуса или гарнира.

Ингредиенты

Баклажаны — 4 крупных

Сладкий перец — 3 шт.

Лук репчатый — 2 шт.

Хмели-сунели + уцхо-сунели — по 1/2 ч. л.

Грецкие орехи дробленые — 1 ч. л.

Для заправки

Чеснок — 3 зубчика

Крупная соль — 1/2 ч. л.

Острый перец — по вкусу

Кинза — 40 г

Яблочный уксус — 2 ч. л.

Приготовление

1. Разогрейте духовку до 200°C. Проколите баклажаны и перец в нескольких местах, запекайте 35--40 минут до мягкости. Горячие овощи переложите в миску, накройте крышкой и дайте остыть. Затем очистите от кожицы. Мякоть нарежьте длинными полосками.

2. Лук обжарьте до золотистого цвета и добавьте к овощам. Для заправки в ступке разотрите чеснок с солью, перцем и кинзой. Добавьте уксус, перемешайте.

3. Соедините овощи с заправкой, добавьте специи, аккуратно перемешайте. Дайте настояться 30 минут. Перед подачей посыпьте дроблеными грецкими орехами. Приятного аппетита!

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