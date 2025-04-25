Ацецили с баклажанами — легкая грузинская закуска. Этот традиционный грузинский салат поражает своей простотой и насыщенным вкусом. Идеальный вариант для полезного перекуса или гарнира.
Ингредиенты
- Баклажаны — 4 крупных
- Сладкий перец — 3 шт.
- Лук репчатый — 2 шт.
- Хмели-сунели + уцхо-сунели — по 1/2 ч. л.
- Грецкие орехи дробленые — 1 ч. л.
Для заправки
- Чеснок — 3 зубчика
- Крупная соль — 1/2 ч. л.
- Острый перец — по вкусу
- Кинза — 40 г
- Яблочный уксус — 2 ч. л.
Приготовление
1. Разогрейте духовку до 200°C. Проколите баклажаны и перец в нескольких местах, запекайте 35--40 минут до мягкости. Горячие овощи переложите в миску, накройте крышкой и дайте остыть. Затем очистите от кожицы. Мякоть нарежьте длинными полосками.
2. Лук обжарьте до золотистого цвета и добавьте к овощам. Для заправки в ступке разотрите чеснок с солью, перцем и кинзой. Добавьте уксус, перемешайте.
3. Соедините овощи с заправкой, добавьте специи, аккуратно перемешайте. Дайте настояться 30 минут. Перед подачей посыпьте дроблеными грецкими орехами. Приятного аппетита!
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