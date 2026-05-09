Речь Путина на параде Победы: яркие кадры с выступления российского лидера
Путин выступил на параде Победы в Москве
Парад в Москве, посвященный празднованию 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, завершился. Традиционно перед зрителями выступил президент России Владимир Путин с георгиевской лентой на лацкане пальто. По его словам, именно советский народ внес решающий вклад в разгром нацизма, спас свою страну и весь мир.
Российский лидер отметил, что победа в Великой Отечественной войне всегда была и будет за советским и российским народом. Он уточнил, что подвиг поколения победителей сегодня вдохновляет участников спецоперации.
Участие в параде приняли различные подразделения российской армии, в частности, военнослужащие Сухопутных войск, Воздушно-космических сил, Военно-морского флота, Воздушно-десантных войск, Ракетных войск стратегического назначения, подразделений ПВО и РЭБ.
Также по брусчатке Красной площади ровным строем прошли свыше тысячи бойцов специальной военной операции. После окончания парада Путин пожал им руки. Этот жест подчеркнул неразрывную связь поколений защитников Отечества в день главного национального праздника.
Помимо всего прочего, зрители увидели подразделения военнослужащих из КНДР. Северокорейские солдаты проявили храбрость, отвагу и героизм при освобождении Курской области от ВСУ. Российский лидер отметил профессионализм бойцов и их самоотверженность.
Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на Красной площади в Москве на военном параде в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Владимир Путин выступает на Красной площади в Москве на военном параде в честь 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на Красной площади в Москве на военном параде в честь 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на Красной площади в Москве на военном параде в честь 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на Красной площади в Москве на военном параде в честь 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне
Валентина Матвиенко, патриарх Московский и всея Руси Кирилл, Михаил Мишустин перед началом военного парада в Москве в честь 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу (слева) и помощник президента РФ, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев на военном параде в Москве в честь 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне
Владимир Путин и министр обороны РФ Андрей Белоусов (справа) на Красной площади в Москве на военном параде в честь 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне
Дмитрий Песков на военном параде в Москве в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев перед началом военного парада в Москве в честь 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне
Министр обороны РФ Андрей Белоусов на военном параде в Москве в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Владимир Путин на Красной площади в Москве на военном параде в честь 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне
Владимир Путин, сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай Лукашенко, Александр Лукашенко, ветеран Великой Отечественной войны Свет Турунов, участник СВО Леонид Рыжов, Касым-Жомарт Токаев, Шавкат Мирзиеев на военном параде в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Владимир Путин и ветераны на военном параде в Москве в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Справа налево: Президент Абхазии Бадра Гунба и его супруга Ирма Хашиг
Участники СВО и иностранные военные атташе на военном параде в Москве в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Владимир Путин и Герой России, участник СВО Леонид Рыжов на военном параде в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
