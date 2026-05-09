Речь Путина на параде Победы: яркие кадры с выступления российского лидера

Речь Путина на параде Победы: яркие кадры с выступления российского лидера Путин выступил на параде Победы в Москве

Парад в Москве, посвященный празднованию 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, завершился. Традиционно перед зрителями выступил президент России Владимир Путин с георгиевской лентой на лацкане пальто. По его словам, именно советский народ внес решающий вклад в разгром нацизма, спас свою страну и весь мир.

Российский лидер отметил, что победа в Великой Отечественной войне всегда была и будет за советским и российским народом. Он уточнил, что подвиг поколения победителей сегодня вдохновляет участников спецоперации.

Участие в параде приняли различные подразделения российской армии, в частности, военнослужащие Сухопутных войск, Воздушно-космических сил, Военно-морского флота, Воздушно-десантных войск, Ракетных войск стратегического назначения, подразделений ПВО и РЭБ.

Также по брусчатке Красной площади ровным строем прошли свыше тысячи бойцов специальной военной операции. После окончания парада Путин пожал им руки. Этот жест подчеркнул неразрывную связь поколений защитников Отечества в день главного национального праздника.

Помимо всего прочего, зрители увидели подразделения военнослужащих из КНДР. Северокорейские солдаты проявили храбрость, отвагу и героизм при освобождении Курской области от ВСУ. Российский лидер отметил профессионализм бойцов и их самоотверженность.

Яркие кадры выступления Владимира Путина — в галерее NEWS.ru.