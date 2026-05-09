09 мая 2026 в 12:52

Речь Путина на параде Победы: яркие кадры с выступления российского лидера

Путин выступил на параде Победы в Москве

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Александр Щербак/РИА Новости
Парад в Москве, посвященный празднованию 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, завершился. Традиционно перед зрителями выступил президент России Владимир Путин с георгиевской лентой на лацкане пальто. По его словам, именно советский народ внес решающий вклад в разгром нацизма, спас свою страну и весь мир.

Российский лидер отметил, что победа в Великой Отечественной войне всегда была и будет за советским и российским народом. Он уточнил, что подвиг поколения победителей сегодня вдохновляет участников спецоперации.

Участие в параде приняли различные подразделения российской армии, в частности, военнослужащие Сухопутных войск, Воздушно-космических сил, Военно-морского флота, Воздушно-десантных войск, Ракетных войск стратегического назначения, подразделений ПВО и РЭБ.

Также по брусчатке Красной площади ровным строем прошли свыше тысячи бойцов специальной военной операции. После окончания парада Путин пожал им руки. Этот жест подчеркнул неразрывную связь поколений защитников Отечества в день главного национального праздника.

Помимо всего прочего, зрители увидели подразделения военнослужащих из КНДР. Северокорейские солдаты проявили храбрость, отвагу и героизм при освобождении Курской области от ВСУ. Российский лидер отметил профессионализм бойцов и их самоотверженность.

Яркие кадры выступления Владимира Путина — в галерее NEWS.ru.

Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на Красной площади в Москве на военном параде в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Фото: Юрий Кочетков/РИА Новости
Владимир Путин выступает на Красной площади в Москве на военном параде в честь 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне
Фото: Александр Щербак/РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на Красной площади в Москве на военном параде в честь 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне
Фото: Александр Щербак/РИА Новости
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на Красной площади в Москве на военном параде в честь 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне
Фото: Александр Щербак/РИА Новости
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на Красной площади в Москве на военном параде в честь 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне
Фото: Александр Щербак/РИА Новости
Валентина Матвиенко, патриарх Московский и всея Руси Кирилл, Михаил Мишустин перед началом военного парада в Москве в честь 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне
Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу (слева) и помощник президента РФ, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев на военном параде в Москве в честь 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне
Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости
Владимир Путин и министр обороны РФ Андрей Белоусов (справа) на Красной площади в Москве на военном параде в честь 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне
Фото: Александр Щербак/РИА Новости
Дмитрий Песков на военном параде в Москве в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Фото: Павел Быркин/РИА Новости
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев перед началом военного парада в Москве в честь 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне
Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости
Министр обороны РФ Андрей Белоусов на военном параде в Москве в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Фото: Александр Щербак/РИА Новости
Владимир Путин на Красной площади в Москве на военном параде в честь 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне
Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости
Владимир Путин, сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай Лукашенко, Александр Лукашенко, ветеран Великой Отечественной войны Свет Турунов, участник СВО Леонид Рыжов, Касым-Жомарт Токаев, Шавкат Мирзиеев на военном параде в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Фото: Александр Щербак/РИА Новости
Владимир Путин и ветераны на военном параде в Москве в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Справа налево: Президент Абхазии Бадра Гунба и его супруга Ирма Хашиг
Фото: Кристина Соловьёва/РИА Новости
Участники СВО и иностранные военные атташе на военном параде в Москве в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Фото: Кристина Соловьёва/РИА Новости
Владимир Путин и Герой России, участник СВО Леонид Рыжов на военном параде в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Фото: Александр Щербак/РИА Новости
